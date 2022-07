A gyulai családi kötődéssel is bíró nemzetközi nagymester a 12. fordulóban remizett az amerikai Fabiano Caruanával, majd az utolsó előtti, 13. körben Jan Nyepomnyascsijjal találkozott. Az orosz éllovas két fordulóval a vége előtt két ponttal vezetett, ami azt jelentette, hogy már csak fél pontra volt szüksége a hátralévő két fordulóban, hogy újra jogot szerezzen a világbajnok Magnus Carlsen kihívására jövő tavasszal. A Rapport elleni játszmában a 34. lépésben kezet is fogtak a felek, így Nyepomnyascsij végzett az első helyen, és biztosan világbajnoki döntőt játszhat. Ellenfele azonban nem biztos, hogy Carlsen lesz, mivel a norvég korábban kijelentette, csak akkor vállalja az újabb címvédő párosmérkőzést, ha az ellenfele a francia Alireza Firouzja lesz. Ha Carlsen tényleg nem védi meg a trónját, a mostani torna második helyezettje ugrik be. Erre a nyolcfős viadalon hatodik helyen álló Rapportnak már nincs esélye.

Az utolsó fordulóban a magyar sakkozó világossal az azeri Teymur Radjabov ellen ül asztalhoz hétfőn.