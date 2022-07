A tradíciókról mindent elmond, hogy szombaton és vasárnap 51. alkalommal sereglettek össze a kicsik és nagyok. A vidékbajnokság előtt egy héttel az edzők és tanítványok hiteles képet kaphattak hol tartanak a közvetlen riválisokhoz mérten. A sportág környező vidéki bázisai mellett Dunántúlról is érkeztek sportolók, sőt a legtöbb fővárosi egyesület is nevezett versenyzőket.

A 2019-es legnagyobb létszámú versenyünket megközelítő mezőny jött össze, 29 klub nyolcszáznál több nevezésével. Sajnos lemondás is akadt, az újpestiek léptették vissza fiataljaikat a szombat esti helyi koncert ugyanis ütközött az erkölcsi normáikkal – mondta el Fabó István, a házigazda klub ügyvezetője.

A viadalt ezúttal a férfiak 10 ezer méteres tradicionális versenye nyitotta, melynek díjait Simon Fiala Szabolcs ajánlotta fel. A 18 kajakost megmozgató számot a Hármaspálya Sportegyesület versenyzője, Péli Zalán nyerte.

Furcsa volt számunkra, hogy a hosszú távú versenyt leszámítva, a szintén pénzdíjakért kiírt kétszázas futamok létszáma alaposan elmaradt a korábbi évekéhez. A minőségre azonban nem lehet panaszunk, hiszen a döntőbe jutók igazán látványos csatákkal örvendeztették meg a partról szurkolókat – tette hozzá az ügyvezető, aki a kenusok térnyerését is örömmel nyugtázta.

Utóbbiaknál szintén akadtak népes mezőnyök, sőt a személyesen jelen lévő olimpiai bajnok, Vajda Attila további erősítést ígért, így azután a következő évi versenykiírásban is hangsúlyosabb szerepet kap majd a szakág.

A programot idén is színesítette a 8-9 évesek ügyességi versenye, melyen bemutatkozhattak azok a szentandrási gyerekek is, akik a hetet a helyi kajatáborban töltötték.

Az éremtáblázat élén a Szegedi Vízisport Egyesület végzett 28 arannyal és 4 ezüst-, illetve 7 bronzéremmel, megelőzve a KSI-Gyomaendrőd (18, 14, 7) és a Vasas (17, 13, 11) versenyzői.

Békés megyei győztesek

Férfiak. Ifjúsági. U17-U18. K-1, 1000 m: Nagy Pál (Szarvas). K-1, 500 m: Berta Bence (KSI-Gyomaendrőd).

Serdülő. U16. K-2, 2000 m: Kiss Roland, Szegvári Szabolcs (Békésszentandrás). K-1, 2000 m: Mertz Attila (KSI-Gyomaendrőd). K-1, 1000 m: Mertz Attila. K-1, 500 m: Mertz Attila. K-2, 500 m: Gellai Gergő, Mertz Attila (KSI-Gyomaendrőd). U15. K-2 2000 m: Hajdú Zétény, Gyöngyi Vilmos (Békés). K-1, 2000 m: Konyecsni Milán (KSI-Gyomaendrőd). K-1, 1000 m: Konyecsni Milán. K-2 1000 m: Konyecsni Milán, Kun Vilmos (KSI-Gyomaendrőd). K-1, 500 m: Konyecsni Milán. K-2, 500 m: Nagy Ágoston Erik, Szabó Barna (KSI-Gyomaendrőd).

Kölyök. U14. K-2, 2000 m: Karai Kornél András, Huszárik Gergő Gábor (Szarvas). U13. K-1, 2000 m: Horváth Dominik (Szarvas).

Gyermek. U12. MK-1, 2000 m: Katona-Szabados Noé (Körös Kajak SE). U11. MK-1, 2000 m: Kovács Gábor (KSI-Gyomaendrőd). U10. MK-2, 2000 m: Székely Dénes Áron, Tóth Dominik (KSI-Gyomaendrőd). MK-1, 2000 m: Garai Áron (KSI-Gyomaendrőd).

Nők. Ifjúsági. U17-U18. K-1, 1000 m: Fodor Napsugár (KSI-Gyomaendrőd). K-1, 500 m: Fodor Napsugár.

Serdülő. U15. K-2, 2000 m: Pankotai Anna Gabriella, Kálmán Enikő Eszter (Békés). K-1, 1000 m: Kálmán Enikő Eszter (Békés).

Kölyök. U14. K-1 1000 m: Török Luca (Szarvas). K-2 1000 m: Török Luca, Nemeskéri-Orbán Emese Fruzsina (Szarvas, Kis Tisza VSE).

Gyermek. U12. MK-2 2000 m: Varga Vanda, Várnagy Vivien (Szeged, Szarvas). U11. MK-2, 2000 m: Kelemen Zita, Horváth Amira (Szeged, Szarvas). MK-1, 2000 m: Vég Emese (KSI-Gyomaendrőd).

Az esemény támogatói: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Körös Agrár Kft., Gallifarm Kft., Terra-vitae Kft., Argomex Kft., Liget-Mix Kft., Körösparton nyaralunk, Oláh Györgyi, Gyurisné dr. Bencsik Andrea, Dinya Vendel, Tímár István, Barcsik Gábor, Pálinkás András, Farkas Borbála, Pálus István, Kabai Csaba hajóépítő, Simon Fiala Szabolcs és családja, és még sokan mások.