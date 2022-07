Pocsai Richárd, menedzser elmondta, hogy a versenyre negyvenheten érkeztek, közöttük magyar profi és utánpótlás válogatott sportolók is.

A profi kategóriában az orosházi születésű Kovács Péter is kerékpárra szállt, aki a debreceni Szabó Péterrel együtt a profi válogatott tagja is egyben. Külföldről, Romániából és Szlovákiából is vártunk versenyzőket.