Pásztor István futással, konditermi edzésekkel készült fel az Eb-re, sőt a gyerekek edzésén is gyakran beszállt, a játékszituációkat pedig a megyei első osztályú Hódmezővásárhely csapatában gyakorolta.

Lapunknak megjegyezte, hogy amíg a járványhelyzet volt, akkor sem állt le az edzésekkel.

– Nem volt hiábavaló a sok edzés, mivel a csapatunkból többen is lemondták a részvételt, ezért támadásban, de védekezésben is sok időt kellett a pályán töltenem – mondta Pásztor, akit kézilabdás berkekben csak Öcsinek szólítanak.

A spanyolországi Masters kontinensbajnokságon – melyen kilenc nemzetből mintegy harminc gárda vett részt – a férfiaknál a 45+, az 50+ és az 55+ korosztályokban indítottak csapatokat, Pásztorék együttese ez utóbbiban lépett pályára.

Pásztor szerint nem nehéz bekerülni a masters csapatokba, csak kedv, elszánás, no és persze erő szükséges hozzá. Azért nem árt, ha van némi tudás is – tesszük hozzá mi, hiszen a magyar csapatokban, így az Budapest Old Boysban is főként olyan játékosok vállaltak szerepet, akik fénykorukban az élvonalban, többen a válogatottban is játszottak.

A Masters Eb-t kétévente rendezik meg, abban a városban, amely például a tavalyi női világbajnokság egyik helyszíneként is szolgált.

– A meccseket abban a granollersi csarnokban rendezték, melyet anno az 1992-es olimpiára építettek – egészítette ki Pásztor. – Az 55+ korosztályban két csoportban zajlottak a csatározások. A csoportunkban csupán egy mérkőzést veszítettünk, így máris az elődöntőbe jutottunk.

A döntőbe jutás ugyan elmaradt, mivel nem bírtak a másik csoport győztesével. A bronzéremért játszhattak, ahol viszont nagyon kijött a lépés, komoly különbséggel győzedelmeskedtek, így a Budapest Old Boys Pásztor István hathatós közreműködésével a dobogó harmadik fokára állhatott fel az eredményhirdetéskor.

– Bízom benne, hogy nem ez volt az utolsó ilyen esemény, amelyen részt vehetek. A minap Lengyelországba szóló meghívást kapott a csapatunk, nem kizárt, tehát, hogy a nyár utolsó hónapján ismét egy rangos nemzetközi kézilabdás eseményen szerepelhetünk – beszélt a masters csapat következő fellépéséről Pásztor István.