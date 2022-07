A héten az OXXO Energy Orosházi NKC NB I. B-s női kézilabdacsapata is elkezdte a nyári felkészülést az új idényre. Ahogyan a klubhonlap beszámolója is leszögezi, az egyik legfontosabb változás, hogy a szakmai munkát immár Morva Zoltán irányítja, aki a két év után az első osztályú Váchoz távozott Herbert Gábort váltotta a kispadon. A 32 éves, kétsopronyi Morva Békésen és Dunaújvárosban is nevelkedett, majd Orosházán játszott. Eddig az ONKC utánpótlásában dolgozott, legutóbb a serdülő együttest edzette.

– Még február végén keresett meg a klub vezetése azzal, hogy lenne ez a lehetőség, nem kellett sokat gondolkodnom az ajánlaton. Nem titok, a célunk, hogy minél több saját nevelésű játékos épüljön be a felnőttegyüttesbe és minden feltétel adva is van ehhez. A keretünk jó lesz, a fiatalokban pedig nagy potenciált látok – nyilatkozta Morva Zoltán, hozzátéve, a jövőben is bátran fogja bevetni a fiatal tehetségeket.