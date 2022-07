A megyei II/A osztály küzdelmeire készülő csapatnak szűk három hét alatt kellene formába lendülnie. Az elmúlt szezonhoz képest változott a gárda összetétele, hiszen vannak távozók, de érkezők is. A 24 éves Kócs László visszatér Kevermesre, de új csapatot választ magának Kovács József (26) is. Patyi József öt és fél szezon után cserél csapatot, aki a Végegyháza második számú alakulatában ölt szerelést, mint ahogyan Kopócs Krisztián (19) is. Nem marad Kovácsházán a két kulcsember, Györgyi Zoltán (21) és Mag Róbert (21) sem, mindketten Mezőhegyesen kergetik majd a bőrgolyót.

A távozók helyére egyelőre hárman érkeztek, egyikük az előző évben Jaminában játszó csatár, Bereczki Zsolt (29). Medgyesbodzáson futballozott legutóbb a középpályás Deák Attila (25), Kunágotán szolgált az elmúlt fél évtizedben a rutinos Multyán Péter (34).

A munkát július 13-án kezdi meg a kovácsházi csapat, rá három napra a Kaszapert, 23-án a Csorvást látják vendégül gyakorlómérkőzés keretében.