Az összejövetelen több mint ötven fiatal tekvandós edzhetett együtt öt napon át, igyekeztek az edzéseket úgy felépíteni, hogy a sportolók foglalkozhassanak harcművészetük minden részével. A résztvevők a magyar sportági szövetségtől kölcsönkapták az elektromos pontozórendszert, amivel napi szinten háziversenyeket tudtak rendezni. Ez azért is volt fontos, mert egy kivetítőn keresztül láthattak minden találatot, pontosan úgy, mint a versenyeken. A tréningeken ezen kívül bázistechnikai elemekkel és formagyakorlatokkal is foglalkoztak, továbbá nagy sikere volt a manapság egyre lényegesebbé váló utcai önvédelmi technikáknak is.