A Békés Megyei Harcművész Szövetség versenynaptárában visszatérő és sikeres versenyként szerepel a battonyai Barátság-kupa nyílt, nemzetközi AETF tekvandó viadal, amelyet a hagyományoktól eltérően az idén nem az év elején, hanem a tavaszi versenyidény végén rendezték meg – a sportbarátság jegyében.

A megyei sportági szövetség közlése alapján a battonyai Barátság SE elnöke, Rádainé Rácz Róza és csapata mindent megtett a már megszokott magas színvonalú verseny érdekében és fáradozásukat ezúttal is siker koronázta. Szervezettség, szép díjak, igényes lebonyolítás, mindezek eredményeként pedig izgalmas és jó hangulatú versenyt követhettek az érdeklődők a dél-békési kisvárosban. A beszámoló alapján a kis és idősebb „harcosok” seregszemléjét Battonya polgármestere, Boros Csaba, elődje, Marjai János, Varga István Tamás jegyző és a Magyar AETF Tekvandó Szövetség alelnöke, Máté Zoltán 7 danos mester is megtekintette. Marjai János az alapításának huszadik évfordulóját ünneplő Barátság SE alapítói között volt és később is segítette a klub munkáját, most pedig átvehette tiszteletbeli I. danos mesterként a fekete övet, az egyesület elismerése jeléül.

A Gombos Attila vezette versenybírói kar – köztük a battonyaiak klasszisa, tekvandóban és kick-bokszban is világ- és Európa-bajnok Mezei Nikolett – nem unatkozott, becsülettel végezte feladatát a tekvandó és kick-boksz klubok versenyzőinek erőpróbáján, amely a román klubok részvétele miatt nemzetközivé avanzsált. A versenyt körmérkőzéses rendszerben bonyolították le, ami több meccslehetőséget biztosított az indulóknak. A battonyai dobogósok mellett kabai, hódmezővásárhelyi, szegedi, herendi, kondorosi, budapesti, makói, orosházi, nyergesújfalui, ráckevei, várpalotai, algyői sportolók szereztek érmet, míg a határon túlról nagyszebeni és nagyváradi versenyzők nyakába is került medália. Kiváló hangulatú és sportszerű küzdelmeket láthattak a szurkolók, így a jól sikerült viadal után joggal érezhetik úgy a résztvevők, hogy „folytatása következik”.

Eredmények. A győztesek. Felnőttek. Férfiak. 70 kg. 1. Nagy Viktor Péter (Rácz Kickboxing Team Kaba). 78 kg. 1. Baila Alexandru (Nagyszeben). 85 kg. 1. Zsjak Zoltán (Kondorosi Kick-box Egyesület). +85 kg. 1. Enyingi András (Herendi Taekwon-do Egyesület). Nők: 56 kg. 1. Kovács Laura Fanni (Combat „D” SC Szeged). Ifjúsági korosztály. Fiúk. 50 kg. 1. Németh Zoltán (Makó BUDO Klub Tkd). 62 kg. 1. Szabó János Zoltán (Nagyvárad). 75 kg. 1. Polgár László (Makó)- +75 kg. 1. Kiss Patrik (Szeged). Leányok. 50 kg. 1. Simon Barbara (Nagyvárad). 60 kg. 1. Duka-Zólyom Flóra (Zen-Power SE TKD Budapest). 65 kg. 1. László-Olasz Bianka (Zen-Power). Serdülő korosztály. Fiúk. 35 kg. 1. Rácz Tibor (Ráckevei KBSE). 42 kg. 1. Galba Krisztián (Nyergesújfalu Kick-box SE). 48 kg. 1. Mezei Zsolt (Barátság SE TKD Battonya). 55 kg. 1. Galba Viktor (Nyergesújfalu). +55 kg. 1. Luca Borz (Nagyvárad). Leányok. 44 kg. 1. Kiss Zsófia (Várpalotai Taekwon-do Klub). +50 kg. 1. Marosin Bella (Battonya). Gyermek 2 korosztály. Fiúk: 28 kg. 1. Góg Botond (Szeged). 33 kg. 1. Fülep Levente (Sasok Taekwon-do SE). 38 kg. 1. Bécsi Simon (Szeged). 43 kg. 1. Czine Bendegúz (Algyői SK Taekwon-do Sz.). Leányok. 30 kg. 1. Frank Lilla (Makó). Gyermek 1 korosztály (6–8 évesek). A- kategória. Fiú. 28 kg. 1. Karászi Levente (Rácz Kickboxing Team Kaba) Leány. 25 kg. 1. Zsjak Jázmin (Kondoros). B-kategória. Fiú. 28 kg. 1. Kiss Ákos (Kaba). Leány.

25 kg. 1. Skorka Emese (Kondoros). C-kategória. Fiúk. 28 kg.1. Jeges Károly (Kaba). 33 kg. 1. Kolozsvári Vincent (Szeged)