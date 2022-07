– Volt olyan nap, amikor ötvennégy, volt olyan, amikor negyvenöt gyerek vett részt a programban. A tábor résztvevőinek nagy része a Berényi Gyermek FC focistái közül került ki, de a két bukaresti fiún kívül még a könyék más településeiről is akadtak jelentkezők – mondta Benyovszki. – A focitáborba három korosztályban vártunk gyerekeket, az U7-esekért Geréd Erzsébet és Gézárt Zoltán, a két évvel idősebbekért Zsíros Péter edző volt a felelős. Az első két napban bizony még bennünket is megviselt a forróság, ám szerdától már egészen elviselhető volt a hőmérséklet – számolt be az edző.

– A napi program úgy alakult, hogy fél kilenctől ebédig tartó időt a pályán töltöttük, majd a nap második felében a strandra vettük az irányt. Szerdán ellátogattunk a Madarász-tanyára, ahol lovaskocsizhattak egy jót, és a házigazdától több hasznos információt is megtudhattak a lovakról, és a lótartásról. A hét fénypontja a strand röplabda-pályáján a pénteki strandfoci-bajnokság volt, ahol a három korosztály küzdelmeit egy jó hangulatú szülők-edzők csata zárta le.

– A focitábor kiváló alkalmat nyújtott arra, hogy azokat a gyakorlatokat is elvégezzük, melyekre év közben kevés idő jutott – számolt be Benyovszki Róbert.