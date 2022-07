A háromhetes győri alapozás zárásaként másodszor is megmérkőzött egymással az augusztus 20-án rajtoló Európa-bajnoki selejtezősorozatra készülő magyar női röplabda-válogatott a jövő évi Eb egyik társházigazdájával, Észtországgal és sima balti sikerrel zárult első meccs után ezúttal a mieink nyertek magabiztos játékkal. Az első edzőmérkőzésen végig játszó békéscsabai feladó, Bagyinka Fanni ezúttal nem kapott szerepet, míg a BRSE centere, Pintér Andrea csereként lépett pályára. A magyar keret most néhány napos szünetet kapott, majd Spanyolországba utazik válogatottunk, ahol több edzőmeccset játszik a házigazdákkal, két hét múlva pedig már Budapesten készül, az Újpest Szilágyi utcai csarnokában egy hármas felkészülési tornára is sor kerül a cseh és a szlovák válogatottal.

Magyarország Észország 3:1 (19, 16, –22, 20)

Felkészülési mérkőzés. Győr, Egyetemi csarnok, zárt kapuk mögött. V: Halász T., Horváth M. Magyarország: Fábián F. 3, Szakmáry 5, Papp O. 5, Németh A. 21, Kiss G. 4, Gyimes 9. Csere: Tóth F., Juhár (liberók), Török K.8, Szedmák 3, Berkó 1, Pintér A. 4, Petőváry 2. Szövetségi kapitány: Andreas Vollmer.

Andreas Vollmer: – Ezúttal sokkal koncentráltabban játszottunk, mint az első találkozón az észtek ellen. A feladó Fábián Fanny remek teljesítményt nyújtott, nem beszélve a két feladó-átlóról. A támadásaink hatékonysága javult, a nyitásaink is veszélyesebbek voltak, szóval összességében elégedett vagyok.