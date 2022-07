Már hét közben nagy hőség tombolt Gyopárosfürdőn, ahol egy héten át edzőtáborozott az élvonalbeli újonc Szent Mihály FC. Emiatt csúszott a program az eredetileg tervezett késő délutáni időponthoz képest.

– A célunk nem lehetett más, mint a védekezés gyakorlása. A felkészülésben már előrébb tartó (a Tisza-partiak július 4-e óta vannak edzésben – a szerző) ellenfelünk végig nyomás alá helyezett bennünket. A nagyobb arányú szegedi győzelem ellenére sok tanulságot lehetett levonni a találkozóból, amely a Szegedben és nálunk pályára lépő fiatalok számára is hasznos volt. Úgy is fogalmazhatnék, hogy számunkra ez egy motivációs mérkőzés volt a nyáron moldáv és szerb játékosokkal is megerősített szegedi partnercsapatunk ellen – summázta a találkozót Molnár Zoltánné, a Gyulai Amazonok vezetőedzője.

Molnárné elmondta még, hogy Szabó Tünde (aki Palócz Mónikával együtt visszatér nevelőegyesületéhez, Orosházára) és a Nyíregyházára igazoló Szerb Katalin mellett Lehóczki Noémi sem marad Gyulán. Igaz, ő amúgy is távozott volna, hiszen eredetileg fél évig Németországban folytatta volna a tanulmányait, ám, végül Budapesten tanul tovább, s ott talált magának csapatot.

A Vasasban folytatja, így a tervezett tavaszi gyulai visszatérés sem jöhet szóba. Mint arról már beszámoltunk, Gyulán folytatja pályafutását a 19 éves védő, Molnár Izabella és a 25 éves támadó, Erdélyi Angéla is, aki makói kitérő után tér vissza az Amazonokhoz és szintén játszott már a fürdővárosban,

A gyulai csapat figyelme immáron a július 30-án, a gyulai Grosics Akadémián sorra kerülő hagyományos felkészülési torna felé irányul.

– Ezen hat csapat vesz részt, terveink szerint kecskeméti, szolnoki és nagyváradi együttesek mellett a Banat Girls és a Szent Mihály FC U19-es együttese társaságában szerepelünk – tájékoztatott Molnár Zoltánné.