A magyar válogatott az olasz, a szlovén, a lengyel, a finn és a török csapattal szerepel egy csoportban, ahonnan az első kettő jut az elődöntőbe, a 3. és a 4. pedig az 5-8. helyért játszik. A három békéscsabai játékost – Fekete Ramónát, Tuska Brigittát és Gajdács Linát – is felvonultató nemzeti csapat Olaszország ellen kezdett. A mieink megnyerték a színvonalas második játszmát, de összességében 3:1-es vereséget szenvedtek a torna egyik legnagyobb favoritjától. Szlovénia ellen szintén a 2. játszmát hozta a csapat, és a harmadikban is vezettek már 20:11-re, de végül ezúttal is 3:1-es vereséget szenvedtek.

Olaszország ellen Tuska Brigitta lépett pályára, aki két pontot szerzett. A szlovénok ellen Fekete Ramóna és Gajdács Lina jutott szerephez.

Magyarország–Olaszország 1:3 (–13, 20, –17, –14); Magyarország–Szlovénia 1:3 (–18, 22, –23, –15).