Alig több mint két hónap szünet után vív ismét tétmérkőzést a Békéscsaba 1912 Előre labdarúgócsapata: a NB II. előző idényében a bentmaradást az utolsó fordulóban kiharcoló, 15. helyen végzett lila-fehér garnitúra vasárnap este hét órától a Pécs otthonában kezdi el a 2022–2023-as bajnoki küzdelmeket.

A jó rajt mindig lényeges, de az aktuális évadban különösen fontos lesz az önbizalomnövelő nyitány, miként az idegenben szerzett pontoknak is óriási jelentősége lehet az idény végén. A jelenleg még 20 csapatos másodosztályban ugyanis 2023-tól 18, 2024-től pedig már csak 16 klub indulhat. A Merkantil Bank Liga mostani kiírásának zárultakor az utolsó két helyezett kiesik, a 16., a 17. és a 18. helyen végző csapatok pedig rájátszást vívnak a három NB III-as csoport bajnokával a bennmaradásért. Azaz az ominózus 15. pozíció jövő tavasszal is még biztos bentmaradást érhet. Ugyanakkor aligha mondunk nagyot azzal, hogy a legutóbbihoz hasonló körömrágós bajnoki hajrát aligha szeretnének a csabai klubnál.

A tervezett munkát maradéktalanul elvégezte a csapat és a hozzáállással is maximálisan elégedett vagyok. Új igazolásainknak még időre van szükségük, hogy utolérjék magukat, hiszen ők gyakorlatilag a felkészülés felénél csatlakoztak hozzánk. A második csapatból felkerült játékosoknak is dolgozniuk kell még azért, hogy fel tudják venni az NB II. ritmusát, így beépítésük nyilvánvalóan hosszabb időt vesz igénybe. Ettől függetlenül mindenki becsülettel dolgozott, tehát nem lehet panaszom – értékelte a nyári alapozást a klubhonlapon az Előre edzője, Brlázs Gábor, aki szerint öt-hat olyan klub van a mezőnyben, amelyekkel több szempontból sem tudják felvenni a versenyt.

Brlázs Gábor

Forrás: Bencsik Ádám

– Ezek a klubok sokkal nagyobb költségvetéssel bírnak, így akár az első osztályból is tudtak igazolni, de a többi csapat közel hasonló erőt képvisel, így velük kell majd partiban lennünk. Remélem, hogy az igazolási szezon vége előtt még mi is tudunk néhány játékost szerződtetni, akik adott esetben a csapat meghatározó tagjaivá is válhatnának. Nyilván, ha még sikerülne néhány játékost igazolni, ők az idő rövidsége miatt már nem tudnának az első két fordulóban játszani. Az eddigi új érkezők viszont remélhetőleg erőssége lesz a csapatnak, úgyhogy bizakodó vagyok. Sajnos Fülöp Istvánra nem számíthatunk egyelőre, hiszen sérüléssel bajlódik.

Nemzetközi felkészülési labdarúgó mérkőzés: Békéscsaba 1912 Előre - FK Tisza Adorján

Forrás: Für Henrik

Mozgalmas felkészülésen vagyunk túl. Zömében labdával próbáltunk olyan játékhelyzeteket gyakorolni és ezzel fejleszteni a fizikai állapotunkat és a dinamikát is, amelyek a mérkőzéseken is előfordulnak majd. Két vidéki fellegvár csap össze az első körben, két fiatal, ambiciózus edzővel. Ellenfelünk gyakorlatilag teljes vérátömlesztésen esett át, nálunk pedig az elmúlt évekhez képest jelentősen fiatalodott a keret a saját nevelésű játékosokkal. Mindenképpen azon leszünk, hogy a két csapat múltjához méltóan játsszunk és természetesen a három pontért utazunk Baranyába – foglalta össze Bora György, az Előre csapatkapitánya.

A pécsieknél jóval nagyobb mozgás volt a játékoskeretben, mint az Előrénél, tíz érkező mellett tizenkét távozó (a kapus Bukrán Erik éppen Csabára igazolt) volt a PMFC-nél, ahol a vezetőedző is új, Vas Lászlót Weitner Ádám váltotta.

Brlázs Gábor is azt emelte ki, hogy a híreken kívül gyakorlatilag semmit sem tudnak a Pécsről, hiszen a teljes csapat kicserélődött. Éppen ezért ezúttal abszolút mértékben a saját elképzeléseikre és játékukra koncentrálnak, azt szeretnék a pályán is megmutatni, lehetőség szerint minél több elemet és variációt megvalósítani.

Forrás: Bencsik Ádám

Békéscsaba 1912 Előre 2022–2023

Érkezett: Bukrán Erik (PMFC), Fazekas Lóránt (Budapest Honvéd – kölcsön után végleg), Fülöp István (Sepsi OSK – Románia), Hamed Yasin (Nyíregyháza – kölcsönbe), Talpalló Norbert (DVSC). Távozott: Farkas Botond (Vasas – kölcsönből vissza), Gránicz Patrik (?), Király Patrik (?), Pantovics Nikola (szerb-magyar, Nyíregyháza), Tóth Péter (Budapest Honvéd – kölcsönből vissza), WInter Dániel (MTK – kölcsönből vissza).

Az NB II. mezőnye: Csákvár, Békéscsaba, Siófok, Budafok, Mosonmagyaróvár, Dorog, Diósgyőri VTK, ETO FC Győr, Ajka, Gyirmót, Kozármisleny, Kazincbarcika, MTK Budapest, Nyíregyháza, Pécs, Soroksár, Szeged-Csanád GA, Szentlőrinc, Szombathely, Tiszakécske.

A Békéscsaba bajnoki programja az első öt fordulóban. 1. forduló, július 31., 19.00: Pécs–Békéscsaba. 2. forduló, augusztus 7., 19.00: Békéscsaba–Kazincbarcika. 3. forduló, augusztus 14., 19.00: Gyirmót–Békéscsaba. 4. forduló, augusztus 17., 19.00, Békéscsaba–MTK. 5. forduló, augusztus, 21., 17.30: Szentlőrinc–Békéscsaba.