Lejátszotta első felkészülési mérkőzését az augusztus 20-án kezdődő Európa-bajnoki selejtezősorozatra hangoló magyar női röplabda-válogatott. A német Andreas Vollmer által irányított együttes a háromhetes győri alapozás záróakkordjaként mérette meg magát Észtország legjobbjaival szemben az Egyetemi Csarnokban.

A Magyar Röplabda-szövetség (MRSZ) beszámolója szerint nem hivatalos edzőmeccsen a bajnoki ezüstérmes Békéscsabai Röplabda SE két kiválósága, a feladó Bagyinka Fanni és a nyáron a Nyíregyházától szerződtetett center, Pintér Andrea is kezdőként kapott szerepet. Az első szettben a korábbi csabai klasszis, Szakmáry Gréta vezérletével, jó és agresszív nyitásokkal végig vezetve került előnybe a hazai csapat. A második játszmától kezdve sok pontot adott ajándékba a riválisnak a magyar együttes és a keveset cserélő balti garnitúra a hátralévő játékrészekben is hatékonyan használta ki a hazai rontásokat. Vollmer a harmadik játékrésztől már kísérletezett az összeállítással, több poszton is cserélt. Mindenképpen tanulságos, hogy a 3:1-re alulmaradó mieink a június Európa-liga csoportkörhöz hasonlóan továbbra is nagyon sok nyitást rontottak – szám szerint 18-at –, és a támadásokba is sok hiba csúszott.

– Fontos volt a mérkőzés volt a tanulási folyamatban. Az eredmény nem jó, de a csapat fejlődése szempontjából lényeges meccset játszottunk. Sok munka van még hátra ahhoz, hogy összeérjen a csapat az igazi megméretésre.

– Támadásban tovább kell pontosítani a feladó–ütő kapcsolatot, hogy ki tudjuk használni a csapatban rejlő potenciált. Amiben sokat kell fejlődnünk az a blokkvédekezés. Pozitívum, hogy sikerült sok játékost megnéznünk meccsszituációban, láttuk, hogyan tudnak segíteni. A centereink sokat fejlődtek, voltak szép megmozdulásaik – értékelt az MRSZ honlapjának Andreas Vollmer.

A két válogatott péntek este – lapzártánk után – újra megmérkőzött egymással. Az alapozás első, győri szakaszának végeztével a nemzeti csapatunk Spanyolország felé az irányt, jövő héten ott edzőtáborozik, illetve újabb felkészülési találkozót vív a spanyol válogatottal.

Magyarország– Észtország 1:3 (18, –21, –27, –22). Felkészülési mérkőzés, Győr. Magyarország: Pintér A. 6, Bagyinka 4, Szakmáry 13, Papp O. 2, Németh A. 11, Török K. 7. Csere: Tóth F., Juhár D. (liberók), Gyimes 3, Petőváry 4, Kiss G. 5, Berkó 2, Szedmák 1, Szűcs K. 2. Szövetségi kapitány: Andreas Vollmer