A Magyar Jégkorongszövetség szerdai tájékoztatása szerint a 63 éves amerikai tréner a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője is marad, a két feladatot egyszerre látja el. A válogatott vezetésére vonatkozó megállapodás további egy évre vonatkozó opciót is tartalmaz.

Az új kapitány célja az, hogy megbízatásának ideje alatt a magyar jégkorong minden szintjén előrelépés történjen. Constantine az észak-amerikai ligában (NHL) volt a San Jose Sharks, a Pittsburgh Penguins és a New Jersey Devils főedzője is, később a francia, a svájci és a lengyel ligában, valamint Dél-Koreában is dolgozott. A fehérvári együttest tavaly nyár óta irányítja, a csapat pedig legutóbb az osztrák bázisú liga (ICEHL) döntőjéig jutott.

A magyar válogatott előző kapitánya, Sean Simpson a május elején véget ért ljubljanai divízió I./A világbajnokság után nem hosszabbított szerződést. Irányításával a mieink másodikak lettek a vb-n, így 2008 és 2015 után harmadszor jutottak fel a világ legjobbjai közé.