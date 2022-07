Kőkemény munkában van a magyar női röplabda-válogatott Győrben. A tavasszal kinevezett új szövetségi kapitány, a német Andreas Vollmer által irányított együttes túl van az Európa-bajnoki selejtezős felkészülés első két hetén. Július 10. óta tizenkilenc játékossal hangolnak a mieink a Rába partján, a keretben Berkó Liliána, Fábián Fanny és Kilyénfalvi Zsófia személyében három újonc is akad, hiszen ők még nem léptek pályára a felnőttválogatottban. A bajnoki ezüstérmes Békéscsabai RSE két röplabdázójának, a feladó Bagyinka Fanninak és a nemrég a Nyíregyházától szerződtetett center Pintér Andreának azonban már nagyon is ismerős lehet az ehhez hasonló összetartás.

Az edzések helyszínül szolgáló győri egyetemi sportcsarnok – ahogyan a Magyar Röplabda-szövetség honlapja beszámolt róla – sem teljesen új néhány kerettagnak. 2016-ban ugyanis itt rendezték az U19-es női Eb magyarországi mérkőzéseit, egy évvel később pedig az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál röplabda-találkozóit is. Előbbin Juhár Dalma, Kilyénfalvi, Kiss Gréta, Németh Anett és Török Kata is a 10. helyezett magyar csapatot erősítette, míg Szedmák Réka mindkét eseményen szerepelt. A válogatott csapatkapitánya, a 2015 és 2017 között a Békéscsabában játszó Szakmáry Gréta a Sportrádiónak így értékelte a felkészülés első napjait­:

– Nagy a hajtás, de tudjuk, hogy mi a célunk, erre készülünk. Ez pedig nem lehet más, mint az, hogy ismét ott legyünk az Európa-bajnokságon. Egy új csapat állt össze nálunk, több játékossal, mint korábban, szóval a felkészülés első két hetében az összeszokásra, a taktikai finomságokra helyeztük a hangsúlyt, aztán összpontosíthatunk az ellenfelekre.

A békéscsabai feladó Bagyinka Fannira kulcsszerep várhat a válogatottban

Forrás: Földi Imre/MW

A felkészülés első szakaszában jelentős fizikai igénybevételnek tette ki a szakmai stáb a játékosokat. Délelőttönként kondi- és teremedzés is szerepelt a programban, délután pedig háromórás tréninget vezényelt Vollmer, aki igyekezett játékosabb gyakorlatokat is belecsempészni a foglalkozásokba, az első két hétben még nem a labdás gyakorlatokon volt a legnagyobb hangsúly. A háromhetes győri alapozás végén az észt válogatottal vívnak két felkészülési mérkőzést a mieink. Néhány nap szünet után csaknem egy hétre Spanyolországba utazik a csapat, ahol a hazaiakkal is megmérkőzik, majd visszatérve már Budapesten folytatja a tréningeket az együttes, amely a csehekkel és a szlovákokkal küzd meg egy hármas felkészülési tornán, itt lehet elvégezni az utolsó simításokat és a finomhangolást a selejtező augusztus 20-i rajtjáig. A kvalifikációban Portugáliával, Ciprussal és Ukrajnával találkozik a magyar válogatott, amely szep­tember 10-én Békéscsabán zárja a sorozatot. A hatfordulós, oda-visszavágós rendszerű selejtezőcsoportból az első két helyezett jut ki a jövő évi Európa-bajnokságra, amelyet Belgium, Olaszország, Észtország és Németország rendez 24 válogatott részvételével. Minden országban egy-egy csoport küzdelmeire kerül sor, a nyolcad- és negyeddöntőknek Olaszország és Belgium ad otthont, míg az elődöntők és a helyosztók Belgiumban lesznek.