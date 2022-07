Csupán néhány éve kezdte el a versenyzést, de már erősember versenyen HSMA Girlpower u70-es magyar bajnok, illetve nemrég fekvenyomásban Európa bajnok és abszolút Európa bajnoki címet is szerzett kategóriájában. A strongman versenyekre párja, Losonczi Imre, aki szintén kiemelkedő teljesítményű erősember versenyző, a fekvenyomásra pedig Oláh Ákos többszörös Európa és világbajnok fekvenyomóval készül a mindennapokban.

Mariann elárulta, a heti három fekvenyomó edzése mellett párja segítségével külön eszközös edzéseket is végez. Mivel súly kategóriás versenyei is vannak, így a táplálkozásra is oda kell figyelnie. Hozzátette, az Európa bajnoki cím megszerzése után sincs pihenés, hiszen augusztusban is verseny várja, amit a szeptemberi magyar bajnokság követ. Célja egy, a mostaninál nagyobb nyomás, ami akár az elit kategóriában való bejutást is jelentheti számára.