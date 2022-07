Az elmúlt hétvégén Siófokon rendezték meg a Raw fekvenyomó és felhúzó Balaton-kupát. A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület erőemelő és fekvenyomó versenyzője és edzője, Szabó Ágnes elmondása szerint a balatoni viadal jó ráhangolódást jelentett a jövő heti, budapesti fekvenyomó Európa-bajnokságra. A csabai klub erőemelő szakosztályának versenyzői szép eredményeket értek el a kupán, annak ellenére, hogy a siófoki felnőttverseny volt, miközben az megyeszékhelyi egyesületből ifjúsági és masters versenyzők is indultak, akik a közelgő Eb miatt nem is adták ki magukból a maximumot.

Fekvenyomásban a masters2 kategória 84 kg-os súlycsoportjában Schneider Erzsébet első lett 65 kg-os eredménnyel. +84 kg-ban csabai „háziverseny” alakult ki, hiszen Mucsi Noémi (aki még csak ifjúsági korosztályú és ez volt az első versenye) a harmadik helyen végzett 50 kilóval, Lovas Mónika második lett 117.5 kilós teljesítménnyel, míg Szabó Ágnes az első helyet szerezte meg 142.5 kg-os eredménnyel.

A szintén még csak ifjúsági korú Sajben Dániel 59 kg-ban ezüstérmet hozhatott haza 80 kg-os egyéni csúccsal. 105 kg-ban Varsányi Vajk 145 kg-ot (szinténi egyéni legjobb eredmény) nyomott, ezzel a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Hugyecz Ádám a 120kg-os súlykategóriában ezüstérmes lett 202.5 kg-os eredménnyel. A vésztői Marvel Team SE versenyzője, Tóth László 160 kg-al első helyezést ért el a 74 kg-osok között.

Lovas Mónika felhúzásban is megmérette magát és a +84 kg-os kategóriában a dobogó felső fokára állhatott 175 kilóval. Az élete első versenyén részt vevő Molnár Zsolt még csak a 14. életévét töltötte be, de már most megmutatta, hogy ennyi idősen is lehet jó eredményt elérni. A 74 kg-os kategóriában 152.5 kg-os húzással, 37.5 kilóval megelőzve a második helyezettet lett aranyérmes. Lovas Mónikához hasonlóan Varsányi Vajk is mindkét számban elindult: felhúzásban az első helyen végzett 242-5 kilós érvényes húzással, ami egyéni csúcsot is jelent neki egyúttal.