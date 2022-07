A „Nagy Déli Cowboy Találkozó” nyugodtan nevezhető hagyományos rendezvénynek, hiszen a közelmúltban 16. alkalommal rendezte meg az MTTSZ Lövészklub Tótkomlós. Ez a három napos vadnyugati „buli” nem csak a versenyzésről szólt, hiszen az elöltöltős lövészek ilyenkor a Vadnyugatba csöppennek vissza, mind ruházatban, mind stílusban, mind fegyverekben.

Nemcsak ellenfelek, hanem egyben jó barátok találkozója is a megmérettetés. Ilyenkor az ország több részéről, sőt, külhonból is érkeznek az elöltős lövészet megszállottjai. A Coltok, Remingtonok, elöltöltős és sörétes puskák dörrenése különleges hangulatot kölcsönzött az események, melyen a versenyzés mellett a jókedv is „jelen” volt. Az idei versenyen a különböző kategóriák a Vadnyugat térképén található neves, legendás földrajzi helyek neveit viselte, az egyes versenyszámok is egy-egy helyszínhez kötődtek. Bizony, számos érdeklődőt ösztökélt arra, hogy utánaolvasson a Vadnyugat világából, történeteiből, regényeiből ismert településeknek, tájegységeknek, vagyis, a földrajztudást is fejleszthette a „vadnyugati leszámolás”.

Az esemény házigazdája, Lőkös István és a fő szervező, Harangozó Antal lelkes segítőikkel elégedettek lehetettek, hiszen ismét egy tartalmas, jó hangulatú versenyt szerveztek, és mindezt a lőtéri biztonsági szabályok maximális betartásával.

Eredmények. Tombstone, Arizona, Újra szól a hatlövetű: 1. Rimóczi Ferenc 57 kör, 2. Szűcs Ferenc 53, 3. Lőkös István 46. Salt Lake, Utah Speed gun: 1. Rimóczi Ferenc 36, 2. Sonkoly János és Lővei Gábor 31-31, 3. Nagy Ferenc 29. Sacramento, Kalifornia: Szabadítsd ki a túszt! Texas csillag: 1. Almay Gábor 33,23 mp, 2. Dr. Solti Árpád 37,22, 3. Lővei Gábor 37,81. Laredo, Texas: Kakaslövés revolverrel: 1. Rimóczi Ferenc 5 találat, 2. Szűcs Ferenc 2, 3. Lővei Gábor és Nagy Ferenc 1-1. Albuquuerque, Új-Mexikó: COLT REMINGTON-párbaj, colt: Sonkoly János. Remington: Szűcs Ferenc.

Colt+Remington abszolút: Szűcs Ferenc. Deadwood, South Dakota, Saloon: 1. Lővei Gábor 12,93 mp, 2. Vízhányó Gábor 13,65, 3. Sonkoly János 14,66. Yuma, Arizona, CAS: 1. Lőkös István 24,04 mp, 2. Sonkoly János 26, 3. Szűcs Ferenc 30,37. Santa Fe, Új-Mexikó: CAS: 1. Sonkoly János 19,93 mp, 2. Szűcs ferenc 23,27, 3. Almay Gábor 29,15. El Paso, Texas: CAS: 1. Lővei Gábor 15,06 mp, 2. Sonkoly János 21,07, 3. Almai Gábor 21,36. Tucson, Arizona: CAS: 1. Lővei Gábor 17,59 mp, 2. Lőkös István 23,76, 3. Nagy Ferenc 23,77. Dodge City, Kansas: CAS: 1. Szűcs Ferenc 18,77 mp, 2. Sonkoly János 28,39, 3. Lővei Gábor 31,22. Orvlövész: Bene András. Mesterlövész: Lővei Gábor. Trapper: 1. Lőkös István 88 kör, 2. Bene András 82, 3. Köleséri Attila 79. Hadipuska: 1. Nagy Ferenc 65 kör, 2. Asztalos László 15. Sharps Bucket shot: 1. Asztalos László 5 találat, 2. Lőkös István 4, 3. Nagy Ferenc 1.