Hétvégén megkezdődnek a küzdelmek a labdarúgó NB III-ban. A Keleti-csoport húszcsapatos mezőnyében három Békés megyei együttes szerepel: az előző idényben tizedikként zárt Füzesgyarmati SK, a Békéscsaba 1912 Előre második csapata, amely legutóbb tizenegyedik lett, illetve az újonc Körösladányi MSK.

A füzesgyarmati játékoskeretben nagy volt a jövés-menés. A Szabados Tamás vezetőedző és Boros Tibor szakmai koordinátor fémjelezte együttes 13 új labdarúgóval vág neki az idénynek, közülük három kerettagot az úgy nevezett fiatalszabály miatt igazoltak.

– A legutóbbi bajnoki helyezésünk egyértelműen csalódást jelentette, ezért úgy döntöttünk, jelentősen átalakítjuk a keretet – szögezte le Boros Tibor. – Megvannak a megfelelő játékosok ahhoz, hogy érdemben bele tudjunk nyúlni a mérkőzésekbe a cserékkel is, több hadrendben tudunk felállni, vannak variációs lehetőségeink. A legutóbbi bajnokságot megelőző négy NB III-as idényünk tapasztalatai és eredményei alapján bízom benne, hogy vissza tudunk kerülni az élcsapatok közé és az elmúlt év csak kisiklás volt. Tizenöt döntetlenünk volt az előző idényben, ami extrém sok, miközben majdnem mindig vezettünk. Ha ebben előrelépünk, a döntetlenek nagy részét győzelemre tudjuk fordítani, akkor előrébb léphetünk a tabellán. Előzetesen azt viszont nem tudnám megmondani, hogy melyik csapat a bajnoki cím egyértelmű favoritja, szerintem nincs egy ilyen együttes.

A megyei első osztályt megnyerő, majd a Cigánd elleni, a harmadosztályba jutásról döntő osztályozót is sikerrel megvívó, Békés Megyei Kupa-győztes ladányiak öt távozó mellett hét új játékossal vágnak neki az új évadnak. Érkezett három kapus, Szabó Marcell, Kertész Dániel és Selmeczi-Tóth András, továbbá a belső védő Papp Dániel, a jobboldali védő, Palik György, a középpályás Pusztai András és a balszélső Illés Rihárd. A szakmai stábban is történt változás: Ekker Attila munkáját a jövőben Nyúl Gábor segíti Futaki Krisztián helyett.

– Egy-két edzőmérkőzés még jól jött volna, de a lehetőségekhez mérten mindenki beletett minden munkát a csapatból, ami biztosan meg fog térülni – mondta hírportálunknak Ekker Attila, a KMSK vezetőedzője. – A vezetőségen is éreztem, szeretnének stabil csapatot kialakítani, amely egyenletes teljesítményre lesz képes a hosszú bajnoki idényben. Mennyiségben és minőségben is úgy igazoltunk, hogy felkészültek legyünk. Fontos volt, hogy a magát már a megyei első osztályban is szépen építkező csapatunkat tovább építsük, ismerik egymást a játékosok, az állandóság mellettünk szól. Bízom benne, hogy mindez előrevisz minket és egyenletes teljesítményt nyújtunk. Hasonló kaliberű játékosok alkotják a keretet, ami állandó versenyhelyzetet teremt.

A tréner szerint az alapvető célkitűzés, a bentmaradás és a rajtjuk döntően befolyásolja, sikerül-e meglepetést szerezniük az NB III-ban, ugyanakkor be kell látni, hogy teljesen más futballt kell játszaniuk a korábbiakhoz képest, amikor nekik kellett ráerőltetniük az akaratukat a riválisokra. Mostantól mást kell játszaniuk és talán ez lesz a legnagyobb szakmai kihívás az új kiírásban.

A fiatal békéscsabai együttesnél jelentős változás, hogy a Szeged-Csanád GA együtteséhez távozott vezetőedző, Mészáros Márk után immár Szenti Zoltán és Nagy Sándor irányítja a szakmai munkát.

– Gyakorlatilag csak U19-es játékosokkal dolgozunk egyelőre, hiszen még nem alakult ki véglegesen a harmadosztályú keretünk. Remélem, hogy a hétvégére minden összeáll és kiderül, mely játékosokra számíthatok még az első csapat keretéből, akik mindenképpen segíteni tudnak. Helyezésben nincs konkrét, meghatározott cél. Minél több pontot kell gyűjtenünk ahhoz, hogy biztosítsuk a bennmaradást, hiszen a saját nevelésű, fiatal játékosaink szempontjából továbbra is igen fontos, hogy egy felnőttbajnokságban szerezzenek tapasztalatot. Stabil játékkal mindenképpen szeretnénk kiharcolni a bennmaradást, aminek szerintem van is realitása – mondta hírportálunknak Nagy Sándor, az Előre II. edzője.

Az NB III. Keleti-csoport mezőnye: Hajdúszoboszló, Békéscsaba 1912 Előre II., BKV Előre, BVSC-Zugló, Debreceni EAC, DVSC II., DVTK II., Eger, Tiszafüred, Hatvan, Füzesgyarmati SK, Jászberény, Karcag, Kisvárda II., Körösladányi MSK, Pénzügyőr SE, Putnok, Sényő, Tiszaújváros, Vasas FC II.

A Békés megyei csapatok programja az első három fordulóban. 1. forduló, július 31.: DVSC II.–Körösladány, 11.00. Előre II.–BVSC, 13.00. Füzesgyarmat–DEAC, 17.30. 2. forduló, augusztus 3.: Hajdúszoboszló–Előre II., 17.30. BVSC–Füzesgyarmat, 17.30. Körösladány–Vasas II., 17.30. 3. forduló, augusztus 14.: DVTK II.–Körösladány, 11.00. Előre II.–Eger, 11.00. Füzesgyarmat–Hajdúszoboszló, 17.30.