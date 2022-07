Hazai pályán kezdte meg szereplését a labdarúgó NB III-ban a Füzesgyarmati SK, amely a korábbi DVSC-legenda, Sándor Tamás által irányított, az előző idényben ezüstérmes Debreceni EAC csapatát fogadta vasárnap kora este. Az FSK egyébként az idénybeli első bajnoki előtt jelentette be utolsó nyári szerzeményét: a békéscsabai akadémián nevelkedett támadó, Bánfi Dominik is a sárrétieknél folytatja a pályafutását.

A találkozó a hazaiak elképzelései szerint indult, korán meg is szerezte a vezetést az FSK Gheorghe Popescu fejesével. Ezt követően jobbára mezőnyjáték folyt a pályán, többet birtokolta a labdát az egy alkalommal ziccerbe is kerülő vendégcsapat. A második játékrészben is hasonló mederben zajlott a találkozó és a debreceniek Trencsényi Bence jól eltalált lövésével gyorsan egyenlítettek. Tovább nehezítette a Békés megyeiek dolgát, hogy a 67. percben Nikola Vaszilijevics egy félpályánál elkövetett felesleges szabálytalanság miatt megkapta a második sárga lapját és – jogosan – kiállították. A jó erőkből álló DEAC fokozta a nyomást, ám a gyarmatiak szűk húsz perccel a vége előtt egy hármas cserével rendezni tudták a sorokat és sikerült felépíteni néhány támadást hajrában – a kispadról beszálló Kis Szabolcs bombagólja végül győzelmet is ért a hősiesen helytálló hazaiaknak.

A legutóbbi idényben tizedik füzesgyarmati együttes a második, hétközi fordulóban a BVSC-Zugló vendége lesz, amely a hétvégi rajton a Békéscsaba második csapatát ütötte ki 4–0-ra.

Füzesgyarmati SK–Debreceni EAC 2–1 (1–0)

NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 400 néző. V.: Dobai. Füzesgyarmat: Fildan – Achim Á., Raducu., Vaszilijevics, Toca – Oltean, Cigan (Urbanowski, 72.), Achim S. (Kis Sz. 72.), Bódis, Szilágyi J. (Virág, 72.) – Popescu. Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

DEAC: Ratku – Soltész, Újvárosi, Orosz (Bidzilya, 84.) – Jankelic (Aranyos, 84.), Kónya, Sándor T., Al-Sheraji Rauf (Korhut, 46.) – Bereczki (Kerekes, 84.), Szabó L. (Toboy, 62.), Trencsényi. Vezetőedző: Sándor Tamás. G.: Popescu a 11., Kis Sz. a 82., ill. Trencsényi az 54. percben. Jók: Fildan, Popescu, Oltean, Toca, Kis Sz., ill. Trencsényi, Ratku