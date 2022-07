Maria Oikonomidou tisztában volt vele, hogy a BRSE a CEV-kupában indul és mindig magasra teszi a lécet. – Ez is szerepet játszott a döntésemben – mondta a görög játékos a klubhonlapnak. – Azt is hallottam, hogy egy rendkívül professzionális és jól szervezett egyesületről van szó, és én is pont ezt éreztem onnantól kezdve, hogy a megkeresés megérkezett. Játszott már görög játékos Békéscsabán és az Extraligában is, mindannyian pozitívan vélekedtek a bajnokságról és a BRSE-ről is. Ez pedig extra motivációval bírt számomra is.

Oikonomidou számára főleg az tetszett, hogy kimutatták: nagyon szeretnék, ha csatlakozna a csabai együtteshez.

– Ahogy mondtam is, komolyak a célkitűzések és a klub filozófiája is passzol az enyémhez. Beszéltem Baran Ádám elnök úrral és Tóth Gábor vezetőedzővel is, ami szintén sokat jelentett nekem. Innentől kezdve pedig már nem is hezitáltam sokáig, gyorsan elköteleztem magam!