–A BRSE legfrissebb igazolása a 29 éves görög feladóátló, Maria Oikonomidou, aki Marta Drpával az Extraliga egyik legerősebb duóját alkothatja ezen a poszton. Az előző kiírásban szerb légiósunknak egyedül kellett ellátnia a feladatot, ezért prioritás volt számunkra, hogy tehermentesítsük. Annál is inkább, hiszen négy sorozatban is rajthoz állunk, rendkívül fontos, hogy mennyiségben és minőségben is megfelelő legyen a keret.

– A 29 éves, 184 centiméter magas, görög válogatott Oikonomidou jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, az előző években Olaszországban, valamint Izraelben röplabdázott, korábban pedig olyan görög sztárcsapatokat erősített, mint a Panathinaikosz vagy az AEK Athén - olvasható a BRSE Facebook-oldalán.