A kick-boksz sport hazai versenyszámai közül az utóbbi években a legnagyobb fejlődésen a formagyakorlat szabályrendszer ment keresztül, ami nem csoda, hiszen ez a szabályrendszer korábban nem volt népszerű a honi sportági versenyzők körében. A Békés Megyei Harcművész Szövetség tájékoztatása szerint ugyan akadtak korábban is próbálkozók, de igazából csak 2018 óta indult fejlődésnek a szakág, nem utolsó sorban az orosházi versenyt rendező Contact Kick-box, Thai-box Klub vezetőjének, Puravecz Péternek köszönhetően.

Felnőtt és utánpótlás világ- és Európa-bajnoki címeket, illetve érmeket nyertek a magyar válogatottak az elmúlt esztendőkben, így korántsem véletlen, hogy az idei formagyakorlat utánpótlás magyar bajnokságra rekordszámú nevezés érkezett.

A küzdelmeket az orosházi Táncsics Mihály gimnáziumban bonyolították le és a verseny egyben válogatónak is minősült az őszi, az olaszországi Jesolóban sorra kerülő junior- és kadét kick-boksz világbajnokságra való kijutáshoz. Az indulók örömtelien nagy számát emelte ki a megnyitó során mind shihan Gregor László VIII. Ddan, a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke, mind a verseny főbírája, a füzesgyarmati Gasparik Róbert nemzetközi bíró.

Felkészült versenyzők érkeztek a bajnokságra és többször is szoros versenyben tényleg csak tizedpontok döntöttek az érmekről. Sőt, az egyik kategóriában a pontegyenlőség miatti megismételt bemutatás sem tudott dönteni, így ott két ezüstérmet osztottak ki. Bemutató jelleggel a két orosházi válogatott, Brebovszky Zoltán és Zahorecz Noel látványos „tricking” versenyt is vívott egymással. A megyei szövetség kiemelte: a verseny látványosság, izgalmak és a sikeres rendezés terén is méltó volt az egyre jobban fejlődő kick-box formagyakorlat versenyrendszerhez.

Eredmények. Pusztakezes kreatív kategória. Juniorok. Leányok: 1. Horváth Eszter (Titánok), 2. Vajler Éva (Titánok). Kadét-1, serdülők.

Fiúk: 1. Trepka Zsolt (Titánok), 2. Dorner Edekon (KIME Veresegyház), 3. Pintér Nimród (KIME Veresegyház).

Leányok: 1. Kakas Nóra Leila (KIME Veresegyház), 2. Halmágyi Nikolett (Halker-Királyteam KBA).

Fegyveres kreatív kategória. Kadét-1, serdülők. Fiúk: 1. Petrovszki Márton (Kondorosi Kick-box SE), 2. Dorner Edekon (KIME Veresegyház), 3. Pintér Nimród (KIME Veresegyház).

Leányok: 1. Laurinyecz Emma (Kondorosi Kick-box SE), 2. Kalmár Szofi (Halker-Királyteam KBA), 3. Kakas Nóra Leila (KIME Veresegyház).

Pusztakezes zenés kategória. Juniorok.

Leányok: 1. Udvarhelyi Fanni (Halker-Királyteam KBA), 2. Mihály Anna Ilona (Dunakeszi Hurricane SE), 3. Tar Petra (Black&Gold Veresegyház). Kadét- 2, ifjúságiak.

Leányok: 1. Barati Zoja (Dunakeszi Hurricane SE), 2. Bak Ágnes Panna (Hegyesi KBSE, Füzesgyarmat), 3. Várady Eszter (Dunakeszi Hurricane SE). Kadét-1, serdülők.

Fiúk: 1. Kakas Hunor Sándor (KIME Veresegyház), 2. Hegedűs Mátyás (Halker-Királyteam KBA), 3. Hodosi Márton (KIME Veresegyház).

Leányok: 1. Pataki Aida (Titánok), 2. Halmágyi Nikolett (Halker-Királyteam KBA), 3.Udvarhelyi Lia (Halker-Királyteam KBA).

Fegyveres zenés kategória. Kadét-2, ifjúságiak.

Leányok: 1. Dorner Angéla Réka (KIME Veresegyház), 2. Tar Kriszta (Black&Gold Veresegyház). Kadét-1, serdülők.

Fiúk: 1. Hegedűs Mátyás (Halker-Királyteam KBA), 2. Hodosi Márton (KIME Veresegyház), 2. Petrovszki Márton (Kondorosi Kick-box SE), 3. Kakas Hunor Márton (KIME Veresegyház).

Leányok: 1. Kalmár Szofi (Halker-Királyteam KBA), 2. Kakas Nóra Leila (KIME Veresegyház), 3. Hunyadi Lotti (KIME Veresegyház)