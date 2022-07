A Magyar Professzionális Erőemelő Liga hagyományteremtő jelleggel indította útjára idén az Erőnek erejével néven futó regionális erőemelő tehetségkutató versenyt, amelynek első állomását rendezték a Békés megyei fürdővárosban az elmúlt hétvégén. A nőknél és a férfiaknál is fekvenyomásban, illetve felhúzásban mérethették meg magukat az indulók, a mezőny végül 45 fősre duzzadt, ami kiemelkedő létszámnak számít. RAW fekvenyomásban és RAW felhúzásban is volt ifjúsági és junior, masters továbbá open kategória is és szép, olykor meglepően jó eredményeket értek el a próbálkozók.

Az esemény szervezőjétől, Süli Tibortól megtudtuk, profik nem indulhatnak, a tehetségkutató lényege, hogy akik kedvelik ezt a sportot, de még nem mérették meg magukat a profik között, belekóstolhassak a versenyzésbe, a kvázi amatőrök is érvényesülhessenek. Süli elmondta, a rendezvény sikeres volt, a helyszínt biztosító Várfürdő is teljes mellszélességgel mellé állt, az abszolút győzteseknek ajándékot is felajánlott.

A versenysorozat július végén Pécsett, augusztusban Kiskunfélegyházán, Miskolcon és Szombathelyen folytatódik, majd szeptember 3-án Budapesten zárul.