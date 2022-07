A módosításokról, a lebonyolításról és a résztvevőkről a Békéscsabai RSE technikai igazgatója, Varga Róbert beszélt a klub hivatalos oldalán.

A Békéscsaba 2019-ben szerepelt utoljára a KEL-ben, akkor, ahogy a klubnál fogalmaztak: „a botrányos bánásmód, amit a MEVZA (Middle European Volleyball Zonal Association – a szerk.) tanúsított felénk a 2019-es Final Four rendezését illetően” miatt bojkottálták a szövetség égisze alatt lebonyolított versenyeket.

– Klubunk deklarálta, hogy a szövetség korábbi, osztrák vezetését nem tekinti legitim tárgyalópartnernek, emiatt az előző három szezonban nem álltunk rajthoz a MEVZA-kupában, amely nívóját és szervezettségét illetően messze elmaradt a korábbiaktól – fogalmazott Baran Ádám, a BRSE elnöke.

– Azóta már új szelek fújnak, a MEVZA-ban új vezetőség állt fel, sőt a szervezet központja Bécsből Zágrábba került át. A megválasztott menedzsment elkötelezett abban, hogy nívós sorozatot hozzon össze, a korábbiakban ellentétben pedig folyamatos volt a kommunikáció a felek között. Miután megkaptuk a szükséges garanciákat, az indulás mellett döntöttünk.

Mivel az ukrán és az izraeli bajnok is benevez, így minden eddiginél nívósabb mezőny jöhet össze.

– Az új kiírásban kikötés volt, hogy Ukrajnában és Izraelben sem lehet majd mérkőzést rendezni, így végül a kilenc nevező csapat összesen négy darab, egyenként háromcsapatos minitornán abszolválja a körmérkőzéseket – tájékoztatott Varga Róbert, a BRSE technikai igazgatója. – A MEVZA mostantól direkt hétközi fordulókkal tervez, és úgy jelölte ki ezeknek a tornáknak az időpontjait, hogy semmivel ne ütközzön.

Elkészült a menetrend is, eszerint az első tornát október 11-13., a másodikat december 27-29., a harmadikat 2023. január 4-6., a negyediket január 24-26. között rendezik. Az első két torna helyszíne Békéscsaba lesz (az elsőnek eredetileg a csehországi Kutna Horában állomásozó ukrán bajnok Prometey lett volna annak a házigazdája, ám a klub jelezte, hogy szervezési nehézségekbe ütközött, így a csabaiak átvállalták a rendezést).

– Az első körben október 11-én a szlovén Mariborral, 13-án pedig a Prometey-jel csapunk össze, október 12-én a vendégeink mérkőznek meg egymással.

–December végén az osztrák Linz-et és a horvát Mladost Zagrebet fogadjuk, míg január elején a szlovén Kamnikhoz látogatunk, ahol a hazaiak mellett a horvát Kastela vár ránk. Az alapszakaszt Bécsben zárjuk január végén, ahol a házigazda Sokol Post Schwechat és az izraeli Maccabi Haifa lesz a két ellenfelünk – beszélt a részletes programról a klub weblapján Varga Róbert.

Az alapszakaszból a négy legjobb csapat jut tovább, amelyek oda-visszavágós rendszerben döntik el, ki jut a fináléba. A tervek szerint a Bajnokok Ligájához hasonló Super Final-ra kerül sor, azaz egy eseményen belül rendezik a férfi és a női döntőt.

– Ami a csapatokat illeti, az ukrán bajnokot akkor sem szabad leírni, ha a háború miatt kénytelen a hazájától távol játszani. A Maccabi Haifával öt évvel ezelőtt emlékezetes párharcot vívtunk a CEV-kupában, amit győztesen zártunk, egyébként ők is rendszeres szereplői az európai kupasorozatoknak. A két szlovén csapattal, a Calcit Kamnikkal és a Mariborral rendszeresen megmérkőzünk, ismerjük egymást, akárcsak a Mladost Zagrebbel. A szintén horvát Kastela idén a Challenge-kupában is elindul. A két osztrák együttes kicsit gyengébbnek tűnik első látásra, de semmiképp sem szabad lebecsülni őket – mutatta be az ellenfeleket a BRSE technikai igazgatója.

A Románia elleni Arany Európa-liga találkozón szenvedett könyöksérülést Kertész Petra, a BRSE liberója. A klub tájékoztatása szerint Petra rehabilitációja nagyszerű ütemben halad, Ferenc Károly erőnléti edző irányításával, így az augusztusban kezdődő felkészülést már a csapattal tudja elkezdeni.