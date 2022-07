– Ők a mindennapokban is példát adnak versenyzőinknek, hiszen családapaként, komoly és felelős munkájuk mellett, egy edzést sem hagynának ki a felkészülésben. S most meg is lett ennek az eredménye, nagyon büszke vagyok a teljesítményükre – értékelt Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC klubvezetője, a két atléta felkészítő edzője.

A Kopp Békéscsabai AC eredményei. Férfi, M50. 3000 méteres akadályfutás: 3. Komáromi László 10:54,80. 10 km-es utcai futás: 20. Dr. Kovács Mihály 44:10.