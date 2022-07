Kezdjük az utóbbival, hiszen nem mindennapos, hogy a sportág legnagyobb sztárjainak játékát a helyszínen lehessen megtekinteni. Oláh Zsoltnak, a Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület elnökhelyettesének, edzőjének ez sikerült, aki Juhász Imrével együtt kiutazhatott Párizsba.

– A francia nyílt teniszbajnokság a világ egyik legismertebb, legjobban várt eseménye évről-évre – kezdte Oláh Zsolt. – A tenisz legjobbjai, a legnagyobb sztárok gyűlnek össze ilyenkor Párizsban, hogy összemérjék tudásukat. Nyilván napjainkban már otthonról, a fotelből is kényelmesen nyomon követhető a verseny, számos tévécsatorna közvetíti ezt az eseményt, azonban azt helyben nézni a világ második legnagyobb teniszarénájában, a Philippe Chatrier Stadionban, vagy a Court Suzanne Lenglen-en, a világsztároktól pár méterre élvezni a játékot, leírhatatlan. Az élményt, a hangulatot nehéz visszaadni. A Roland Garroson testközelbe kerülhettünk a teniszport legnagyobbjaival, az ikon Mansour Bahramival, a feltörekvő Cori „Coco” Gauff-fal, vagy Novak Djokoviccsal – beszélt élményeiről Oláh Zsolt, aki számos olyan trükköt is el tudott lesni a lelátóról a labdameneteket közelről figyelve, amit a közvetítésekből nem nagyon lehet kivenni. – Találkoztunk a szeghalmi Bondár Imrével, a jelenlegi legjobb magyar női teniszező Bondár Anna édesapjával is, akinek segítségével több olyan helyre is bejuthattunk, ahová normál esetben nem tudtunk volna.

Oláh Zsolt, Mansour Bahrami és Juhász Imre

A párizsi út után rendezték meg Sarkadon a 2. Sarkad Opent, mégpedig a sarkadi származású Juhász István szervezésében, aki több mint harminc éve költözött el a Békés megyei településről Budapestre, azonban a szülővárosa és a tenisz iránti szeretet azóta is meghatározza életét, mindennapjait. A 2. Sarkad Openen a népes teniszt szerető budapesti baráti körének szervezett páros versenyt, melyre idén húszan érkeztek a fővárosból a Kinizsi Teniszcentrumba. Helyi szervezőként Oláh Zsoltnak működött közre a torna lebonyolításában és a vendégek fogadásában. A verseny vendégei évről-évre szembesülnek a sarkadi adottságok folyamatos fejlődésével, nem csoda, hogy egyre többen és egyre nagyobb örömmel jönnek erre a baráti társasági kezdeményezésből kinövő tornára. Megvédte bajnoki címét az Oláh Zsolt, Kovács László sarkadi páros, a döntőben a Juhász Istvánt is soraiban tudó budapesti kettőst győzték le.

Talán még Sarkad Opennél is nagyobb hagyománya van a Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület nyári tenisztáborának, melyet a legfiatalabbak számára tartanak. Az idei első tábort június végén rendezték meg a Kinizsi Teniszcentrumban.

Oláh Zsolt és Cori „Coco” Gauff

Oláh Zsolt elmondta, hogy a tábor iránti érdeklődés töretlen, harminc gyermek részvételével zajlott az egész hetet kitevő sportprogram, ahol persze a tenisz állt az első helyen, de e-mellett számos sportfoglalkozásra és vidám programra is sor került.

– A résztvevők „korfája” igen széles, a legfiatalabb táborozó négy, a legidősebb a húszas évei elején járt – mondta Oláh Zsolt. – Természetesen a tenisztudása is eltérő a gyermekeknek, ezért ezt figyelembe vesszük az edzésprogram összeállításánál. Külön edzenek a sporttal csak most ismerkedők és a haladók, de ami közös, hogy minden résztvevő fegyelmezetten dolgozik az edzéseken és szépen fejlődik, amire a tábor során megrendezett háziverseny is rámutatott. A szervezőknek és a résztvevőknek az időjárásra sem lehetett panaszuk, a tábor helyszínének adottságai tökéletesnek bizonyultak a biztonságos lebonyolításához a rekkenő nyári hőségben is.