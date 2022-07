Noha még bőven a nyári szabadságát tölti a női röplabda Extraliga mezőnye, a háttérben azért javában dübörögnek a gépezetek, az elmúlt időszakban is sok átigazolási hír látott napvilágot. A hazai női szakág az utóbbi években felívelő pályát mutatott, az augusztus-szeptemberben ismét Európa-bajnoki selejtezőket vívó válogatott sorozatban négy kontinenstornán szerepelt 2015 óta és az európai, illetve a nemzetközi szövetség égisze alatt rendezett nagy tornán (Európa-liga, World Grand Prix-sorozat) is megvillantotta oroszlánkörmeit. Klubszinten az elmúlt idényekben egyre jobban összerázódott a mezőny, emelkedett a játék színvonala, nem kell messzebb menni, elég csak visszaemlékezni a Vasas és a Békéscsaba tavaszi bajnoki döntőjére. Az élcsapatok – BRSE, Vasas, Nyíregyháza és Kaposvár – ráadásul a nemzetközi kupákban, a Bajnokok Ligájában, a CEV- és Challenge-kupában, valamint a Közép-európai Ligában is szép eredményeket (nem mellesleg érmeket) tettek le az asztalra. Az előző években megmutatkozó minőségi javulást vitathatatlanul a mind markánsabb légiósok érkezése is elősegítette és ezt a szempontot, továbbá az élcsapatok eddigi bejelentéseit figyelembe véve aligha túlzás kijelenteni, hogy az október végén rajtoló idény is jó színvonalú csatákat ígér.

Az ötszörös bajnok, legutóbb második Békéscsabai Röplabda SE-től távozott a szerb Szara Kliszura, az orosz Anasztaszija Kornyijenko, a finn Salla Karhu, a horvát Ema Strunjak, továbbá Pekárik Eszter és Rády Boglárka is. A csabai egyesület már bejelentette, hogy a center Bodnár Dorottya és a feladó Bagyinka Fanni is marad és a tavasszal az orosz–ukrán háború miatt hazájából elmenekült és a klub által befogadott karmester, Viktorija Olinik is szerződést kapott. Érkezik a CEV-kupa- és Közép-európai Liga-induló együtteshez a török nyitásfogadó ütő, Ceyda Aktas, valamint a nagy rivális Nyíregyházától a magyar válogatott center, Pintér Andrea és a bolgár nemzeti csapat erőssége, a szélső ütő Ralica Vaszileva. Mindketten három év után hagyták el a szabolcsiakat és váltanak kék-fehér szerelésre.

– Szeretnék egyénileg is fejlődni, Tóth Gábor edző pedig lehetőséget biztosít erre – idézi a klubhonlap Pintér Andreát. – Minden téren van még mit javítani a játékomon, a blokkmunkát és a nyitásomat is szeretném fejleszteni. Néhány csapattárssal már régebb óta jó viszonyt ápolok, például Bagyinka Fannival, akivel nyáron a válogatottban próbálunk majd minél jobban összeszokni. De remélem, hogy az egész csapattal remek közösséget alkotunk a pályán és azon kívül is. A vezetőség által felvázolt célok igazán meggyőzőek voltak, szeretnék bajnoki címeket szerezni, ezért dolgozik mindenki. Igyekszem mindig száz százalékot nyújtani, hogy ebben segíteni tudjak. Az is Békéscsaba mellett szólt, hogy nagyon nyugodt város, családias a környezet, kedvesek az emberek, már most rengeteg üzenetet kaptam a szurkolóktól, hogy mennyire örülnek nekem.

A korábban szerb, svájci, finn, lengyel, francia, német és görög csapatokban is megfordult, rutinos Vaszileva úgy érzi, hogy ő is segíthet a csapatnak, és a csapat is segíthet neki abban, hogy jobb játékossá váljon:

– Ezek alapján nem volt nehéz meghozni a döntést. Három éve játszom Magyarországon, látom azt a munkát, ami Békéscsabán zajlik. A cél mindig a lehető legjobb eredmény elérése, ami a következő idényben nem lehet más, mint a bajnoki cím és a kupagyőzelem. Békéscsabán mindig ilyen szellemben építkeznek, és nagyon jó esélyünk lesz a sikerekre. Szeretnék jó példát mutatni a fiataloknak a hozzáállásommal, azzal, ahogy az edzéseken és a meccseken teljesítek – nyilatkozta a brse.hu-nak Ralica Vaszileva.