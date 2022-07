A labdarúgó NB III. jövő hétvégi rajtjára hangoló Békéscsaba 1912 Előre második csapata a nagy múltú, 1944-ben első vidéki csapatként magyar bajnokságot nyerő Nagyváradi AC-t fogadta felkészülési mérkőzésen. A jóval szerényebb jelennel bíró vendégek ellen gólfesztivált rendezett a fiatal lila-fehér együttes. Ahogyan a csabai klubhonlap beszámolt róla, a Nagyvárad az elmúlt idényben megnyerte a román III. ligát, de elveszítette az osztályozót, ami megtörte a tulajdonosok lendületét, akik így a megyei bajnokságba nevezték csak a gárdát. Mindez csapatépítéssel is jár, ráadásul gyakorlatilag egy hete kezdték el a felkészülést. A rendkívül fiatal játékosokból álló váradi garnitúra némileg megilletődötten futballozott, a hazaiak végig nagy fölényben játszva, szinte tetszés szerint érték el a góljaikat. Az NB III.-ba újoncként feljutott Körösladány is győzött a szegedi Grosics Akadémia megyei első osztályú második csapata ellen.

Békéscsaba 1912 Előre II.–Nagyváradi AC (román) 9–2 (5–1)

Felkészülési mérkőzés. Békéscsaba, Labdarúgó Akadémia. Békéscsaba II.: Tóth A. – Kártyás, Bacsa, Babinyecz, Szabó Zs. – Bónus, Trescsula – Cservenák, Marik S., Talpalló N. – Pap Sz. Csere: Orvos László (kapus), Varga T., Kovács Zs., Sipaki, Csák, Burai, Szederkényi. Edző: Szenti Zoltán, Nagy Sándor. G.: Pap Sz. a 12., 55. és 57., Talpalló N. a 21., Szabó Zs. a 25., 35. és 73., Trescsula a 32. és 84., ill. Padurean (19.) Ciocan a 77. percben.

Nagy Sándor: – A korábbi mérkőzéseinkhez képest frissebben és pontosabban mozogtunk, igaz nem ütköztünk jelentősebb ellenállásba. Így is elérte a célját a mérkőzés, támadójátékban láttunk olyan elemeket, amelyeket a bajnokságban is szeretnénk megmutatni, de azért még hibák is tarkították a játékot.