Hétfő kora reggel „menetfelszerelésben” gyülekeztek a Békéscsabai Előre NKSE női kézilabdázói a városi sportcsarnokban. Az NB I.-be egy év kihagyást követően, az NB I. B felsőházi rájátszásának aranyérmeseként visszajutott lila-fehér együttes hat hét pihenő után megkezdte a nyári felkészülést a szeptember 4-én rajtoló új idényre. A klubvezetőség hagyományos módon egy nyitó összejövetelen tájékoztatta a tréningruhában helyet foglaló játékosokat a következő hetek programjáról és az elvárásokról. Paláncz György elnök rögvest le is szögezte, jó érzés újból az élvonalra készülni és az előző idényhez hasonlóan a jövőben is csapatban gondolkodó, a célokért együtt küzdő keretet igyekeztek kialakítani.

– A cél egyértelműen a bentmaradás kiharcolása, továbbá úgy stabilizálni a csapatot, hogy a következő években lépcsőről lépcsőre haladva egyre feljebb lépve újabb és más célokat is kitűzhessünk magunk elé. Biztos vagyok benne, hogy a szurkolók is támogatni fognak minket. Remélhetőleg sokan kísérnek el idegenbe is bennünket, segítve azt, hogy a kitűzött célokat el tudjuk érni – mondta a klubvezető, aki bemutatta az új igazolásokat is.

Azt már az előző idény közben bejelentette a lila-fehér klub, hogy Bencsik Bojána, Kukely Klára, Mayer Szabina, Giricz Laura csapatkapitány, Andróczki Flóra, Gyimesi Kitti és Török Fanni is szerződést hosszabbított, az elmúlt hetekben pedig Borbély Márta és Szabó Dóra maradásáról is beszámoltak. A már eddig ismert érkezőkön – Horváth Gréta, Termány Rita és a horvát kapus, Marina Razum – kívül pedig az is hivatalossá vált nemrég, hogy a 2018–2019-es kiírásban már itt légióskodó szerb válogatott jobbátlövő Marija Agbaba is visszatér a csabaiakhoz az új idényre.

Mátéfi Eszter szakmai igazgató elmondta, a stáb is mindent elkövet azért, hogy a csapat sikeres legyen.

– Ha azt mondtuk, hogy az előző évünk nem volt könnyű, akkor úgy gondolom, hogy a következő sem lesz az, sőt, nehezebb idény vár ránk. A csapatnak szintet kell lépnie, de ez az együttes megérett arra, hogy ne csak a bentmaradást tűzze ki célul. Én inkább úgy is fogalmaznék, hogy minden egyes mérkőzésből – mindegy, hogy Békéscsabán vagy idegenben játszunk – próbáljuk meg kihozni a legtöbbet. Korábban nagyon sok fiatal kerettagunk volt, hiányzott a rutin, most azonban kiegészültünk tapasztalt játékosokkal, akik az öltözőben is vezérek lehetnek és a pályán is irányít mutathatnak, mondhatják, hogy „Állj!”, ha arra lesz szükség. Véleményem szerint jó egyveleget alkot az együttes, a rutin mellett megvan a fiatalos lendület is. Nagyon bizakodó vagyok a következő kiírás kapcsán. Az előző idényben példaértékűen dolgozott a csapat, ezért tudtunk minden akadályon túljutni, a jövőben ugyanezt kell tennie a játékosoknak, mindent megtenni azért, hogy a legjobb formában legyenek és a szívüket-lelküket kitenni a pályára. Akkor nem lesz semmiféle probléma. Tizenhét játékos alkotja jelenleg a keretet, de szándékunkban áll tovább erősíteni a csapatot, szeretnénk még egy jó játékost szerződtetni, ez azonban júliusban már nem egyszerű.

A felkészülés első két hetében Békéscsabán dolgozik a keret, amely a harmadik hetet Hajdúnánáson tölti edzőtáborban, ott játssza az első edzőmérkőzést is a másodosztályú Eger ellen július utolsó napjaiban.

Ezt követően egy kétnapos romániai túra vár a lilákra, ott két meccsen tesztelhetnek. Augusztus elején a bajnoki bronzérmes Debrecennel és a másodosztályú Kozármislennyel is találkozik a Papp Bálint által irányított együttes, amely augusztus 19–20-án a második alkalommal sorra kerülő négycsapatos Szabó Károly-emléktornán vesz részt hazai környezetben. A 31 éves tréner szerint jó állapotban tértek vissza a lányok, jól dolgoztak a nyári pihenőre kiadott egyéni felkészülési program során.