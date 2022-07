– Az önkormányzat részéről ígéretet kaptunk arra, amennyiben átvállaljuk a fiú utánpótlást, a működéshez szükséges anyagi feltételeket a lehetőségeihez mérten biztosítja a jövő májusig tartó szezonban. Természetesen egyeztettünk a Magyar Kézilabda Szövetséggel is, akik arról tájékoztattak minket, hogy a következő szezonban már a fiú csapatok is bevonhatók a TAO-rendszerbe. Vállaljuk azt is, hogy az átmeneti időszakban, amíg nem érkezik meg a városi támogatás klubunk saját költségén finanszírozza a versenyeztetést – tette hozzá az elnök.

A hét végén egy szülői értekezletet is tartottak, ahol Dancsó Attila mellett Nagy Ferenc utánpótlás igazgató, valamint Pásztor István, az OFKSE utánpótlásának igazgatója tájékoztatta a jelenlévőket az elképzelésekről.

Az Orosházi Női Kézilabda Club berkein belül férfi szakosztályként működne a fiú utánpótlás. A férfi klub elnökével kötött megállapodás szerint a gyerekek ingyen, nevelési költség megfizetése nélkül csatlakozhatnak a női egyesülethez.

A szülői értekezleten Pásztor István kiemelte, a versenyeztetés miatt fontos, hogy a gyerekek együtt maradjanak,

hiszen csak így folytatható tovább az a szakmai munka, amit évekkel ezelőtt elkezdtek.

– Az U8-tól egészen az U16-os korosztályig, valamint a serdülők biztosan csatlakoznak hozzánk, az ifjúsági csapattal kapcsolatban még zajlanak az egyeztetések, hogyan tudjuk őket versenyeztetni. A teljes szakmai stábbal sikerült megállapodnunk, tehát minden korosztályos edző marad csapata élén. A szakosztály szakmailag önállóan működik, az adminisztráció és a pénzügyi irányításért mi felelünk – sorolta Dancsó Attila, hozzátéve, a hosszú távú cél az, hogy ismét legyen legalább másodosztályú felnőtt férfi kézilabda Orosházán.

A klubelnök zárásként elmondta, hogy a felvázolt koncepció csak akkor valósulhat meg, ha a szülők és a gyerekek elfogadják azt.

Orosházán komoly hagyománya van a kézilabdának. Ezért is tartják fontosnak, hogy ebben a rendkívüli helyzetben segítő kezet nyújtva biztosítsák a lehetőségét annak, hogy a fiatalok továbbra is helyben sportoljanak. A több mint tíz éve stabilan működő ONKC-nál minden feltétel adott a minőségi utánpótlás-képzéshez, ami garantálja az orosházi kézilabdázók fejlődését és jövőjét.