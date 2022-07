Hétfő reggel kezdi meg a felkészülést az új idényre a Békéscsabai Előre NKSE női kézilabdacsapata. Az élvonalba egy év kihagyást követően, az NB I. B felsőházi rájátszásának aranyérmeseként visszajutott együttesre nyolchetes nyári alapozás vár.

– Hat hét pihenőt kaptak a lányok, de az utolsó három hétben már elkezdték a munkát egyéni program alapján – mondta megkeresésünkre Papp Bálint, az Előre edzője.

– Próbáljuk monitorozni a lányokat, úgy látjuk, szépen dolgoztak, jó a hozzáállásuk, de igazából majd csak hétfőtől, a tesztek és a felmérések elvégzése után derül ki, hogy ki, milyen állapotban van. Ez egy hosszú folyamat lesz. Már az előző idény végén is mondtam a lányoknak, hogy minden tekintetben szintet kell lépnünk, ezt továbbra is tartom. A játékot, a sebességet tekintve és fizikailag is egy osztállyal magasabban leszünk ősztől. Javulnunk kell.

A felkészülés első két hetében Békéscsabán dolgozik a keret, amely a harmadik hetet Hajdúnánáson tölti edzőtáborban, ott játssza az első edzőmérkőzést is a másodosztályú Eger ellen július utolsó napjaiban. Ezt követően egy romániai túra vár a lilákra, ott két meccsen tesztelhetnek. Augusztus 19–20-án a klub második alkalommal rendezi meg a négycsapatos Szabó Károly-emléktornát.

Azt már az előző idény közben bejelentette a lila-fehér klub, hogy Bencsik Bojána, Kukely Klára, Mayer Szabina, Giricz Laura csapatkapitány, Andróczki Flóra, Gyimesi Kitti és Török Fanni is szerződést hosszabbított, az elmúlt hetekben pedig Borbély Márta és Szabó Dóra maradásáról is beszámoltak. A már eddig ismert érkezőkön – Horváth Gréta, Termány Rita és a horvát kapus, Marina Razum – kívül pedig az is hivatalossá vált nemrég, hogy a 2018–2019-es kiírásban már itt légióskodó szerb válogatott jobbátlövő Marija Agbaba is visszatér a csabaiakhoz az új idényre.

/Fotó: Bencsik Ádám/

Nagy kérdés, hogy az előző hétvégén a magyar női junior-válogatott tagjaként Szlovéniában U20-as világbajnoki ezüstérmet nyerő, az ősztől már az FTC-t erősítő saját nevelésű alapember Kukely Annát miként sikerült pótolni.

Papp Bálint a játékoskeret kapcsán elmondta, az még nem teljes, irányítóposzton még nagy szükségük lenne az erősítésre, ám egyelőre nem sikerült megtalálniuk a megfelelő játékost. A 31 éves, az ENKSE-t rögtön az első évében bajnoki címig vezető tréner ugyanakkor biztos benne, hogy a jelenlegi kerettagok is mindent elkövetnek azért, hogy tudásuk legjavát adják és azért, hogy jó eredményt érjenek el.

A jó eredményekre pedig már rögtön az új kiírás első fordulóiban nagy szükség lenne. A hazai sportági szövetség a napokban elkészítette az NB I-es sorsolást, a Csaba a novemberi Európa-bajnoki szünetet megelőző első öt körben a Dunaújvárossal, a Váccal, a Székesfehérvárral, a másik újonc, balatonboglári NEKA-val és az MTK-val találkozik.

– Határeset a sorsolásunk. Egy biztos, szeptemberre készen kell állnunk, jó formába kell kerülnünk, hiszen az első öt meccsünk között lesz olyan, amelyet, ha nem szeretnénk az utolsó pillanatig kockáztatni a bentmaradás kapcsán, meg kellene nyernünk.

– Az első pillanattól kezdve koncentrálnunk kell, a tudásunk legjavát nyújtani. A motivációval és a hozzáállással már az előző idényben sem volt gond a csapatnál. Az NB I-es szereplés a fiataloknak is lehetőség, hogy megmutassák magukat, azért maradtak itt a játékosok, mert első osztályban szeretnének kézilabdázni. Bízunk benne, hogy sikerül bizonyítaniuk és mindenki olyan teljesítményt nyújt, amellyel meg tudjuk hosszabbítani az élvonalbeli tagságunkat. Ami azért nem lesz egyszerű, mert minden csapat és a közvetlen riválisok is erősítettek, egységes kerettel rendelkeznek.

Nagy feladat előtt állunk, de az NB I-es tagság megőrzése legalább olyan szép lenne, mint a tavaszi bajnoki címünk az NB I. B-ben – tekintett előre Papp Bálint.