– A programot színesítette egy jeles esemény: a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat díjával ismertük el Horváth Sándor labdarúgót, aki annak idején a Budapesti Honvéd színeiben, bajnokcsapatban is pályára lépett, és a megyében is több helyen játszott. Nagy büszkeség nekünk is, amit ő elért – számolt be az elismerésről Szabó Gábor.

Mint megtudtuk, az eseményen kétszáz vendég számára sertéspörköltet főztek, a gyerekeknek külön programokkal is készültek, a közeli közösségi házban lehetett például karaokezni, míg a legkisebbeket édességgel is meglepték. A rendezvényre ellátogatott Kálmán Tibor, Békés polgármestere, az esemény fővédnöke, illetve Mucsi András helyi és megyei önkormányzati képviselő is.

Szabó Gábor elmondta, ha lehetőségük lesz rá, szeretnének hagyományt teremteni a labdarúgó tornával.