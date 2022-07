A békéscsabaiak a tavaly negyedik helyezett somogyi csapatot fogadják, amely már nyomaiban sem fog emlékeztetni a tavalyi együttesre. Soraikból nem kevesebb, mint hat játékos távozott, illetve visszavonult (többek között a békéscsabai nevelésű liberó, Szpin Renáta is abbahagyta) és még ennél is többen, tízen érkeztek. Közöttük sok lesz az ismerős arc, hiszen a Nyíregyházáról visszaérkező Bodovics Hanna is játszott már Békéscsabán, Radnai Lili, Radnai Luca, Godó Panna a viharsarki csapat neveltje és a jászberényi születésű Rády Boglárka is Békéscsabán töltötte utánpótlás éveit. Mindössze három játékos – Szedmák Réka, Hegyi Bianka, Budai Viktória – maradt meg az előző szezonban pályán látott együttesből.

Az Extraliga végleges, pontos menetrendjéről a napokban egyeztetnek a csapatok.