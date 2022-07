Labdarúgás 3 órája

A Fradi „kettőnél” vendégeskedett a Békéscsaba 1912 Előre

Háromszor 45 percet játszott a két csapat, volt lehetőség a gyakorlásra a próbázó játékosoknak is, így például Szederkényi Ádámnak és Feledy Balázsnak is, akik most érkeztek próbajátékra a lila-fehérekhez.

Ferencvárosi TC II.–Békéscsaba 1912 Előre 1–1 (1–1, 1–1) Felkészülési mérkőzés Budapest, Népligeti Sporttelep. FTC II.: Mergl – Juhász, Rasmussen, Knoester, Pászka – Besik, Almeida, Gera, Marquin – Lisztes, Czékus. Csere: Tóth, Kaján, Orosz, Czubra, Godányi, Mazzonnetto N., Pintér, Ladányi, Pajti, Lukács, Varga, Mazzonetto A., Szűcs, Horváth. Vezetőedző: Korolovszky Gábor. Békéscsaba: Bukrán – Mikló, Bora, Fazekas, Puskás – Horváth P., Kitl, Farkas B., Hamed – Máris, Ilyés. Csere: Czinanó, Szederkényi, Feledy, Szabó Cs., Albert, Szabó Zs., Bónus, Zvara, Szabó P., Burai, Pap Sz., Oláh Á. Vezetőedző: Brlázs Gábor. G.: Lisztes a 14., ill. Mikló a 12. percben. Korán kialakult a végeredmény, csabai részről Mikló Roland már a 12. percben megszerezte a vezetést. Nem késett a válasszal a Fradi II., az egykori válogatott Lisztes Krisztián fia két perccel később kiegyenlített. A rekkenő hőségben rendezett mérkőzésen már nem is esett több gól.

