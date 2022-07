Először Ajtai Miklós edző értékelte az ifjúságiak és serdülők teljesítményét:

– Mindössze hét ifjúsági vízilabdázóval vágtunk neki az idénynek, akikből a szezon végére hárman – Vozár Miklósra, Csatári Szabolcsra és Károlyi Szabolcsra – maradtak. Volt, aki súlyosabb sérülés miatt hagyott fel a vízilabdával, mások már a továbbtanulásra készülve fordítottak hátat a sportágnak.

– De akadt olyan, Lukácsi Marcell személyében, aki az egyik ászunk volt, ám ráunt a pólóra. Én is kijártam ezt az iskolát, de igyekeztem tisztességesen lezárni minden évadot. De tény, más világot élünk manapság, a döntés a srácoké és a szüleiké volt.

– Az ifjúsági csapatunk teljesítménye még így is elfogadható, a felsőházba került az alapszakaszt követően. Ott viszont már igencsak erős mezőny várt ránk, nem véletlenül ők hozták a legkevesebb pontot.

A rajtnál 20-22 serdülő korú játékossal számolhatott a tréner, ami a nyári finisre 17-re csökkent. Itt is hasonló jelenségeket tapasztalhattunk a lemorzsolódás terén.

– A kimaradók esetében a gyermekkorosztályból töltöttem fel a csapatot – folytatta Ajtai. – Így öt-hat fiatal kapott több-kevesebb lehetőséget az idősebbek között, ahol viszont megállták a helyüket, igaz néha akadt hiányérzetem, amikor nyerhető meccset buktunk el egy-két góllal. Vagy amikor többet foglalkoztak a bírókkal, mint a játékkal, illetve amikor hisztériáztak. Később ez kezdett megszűnni, amihez sokat kellett egyénileg beszélgetnem velük, rátéríteni őket a helyes útra.

Fotó: Ajtai Miklós/Facebook

– Akire jó hatással voltam, azok nagyot fejlődtek, szépen lépegettek előre, majd végül sikerült csapattá formálnom őket. Amikor eldőlt, hogy a felsőházban folytathatjuk, már igyekeztem a jövőbe tekinteni azzal, hogy dupla meccseket játszottak serdülőink. Sok olyan új dolgot is kipróbáltam velük, ami a következő szezonban hasznos lehet. Ettől azt várom, hogy csapataink stabilabbak lesznek.

A gyermekkorosztály Fodor Ádám edző vezetésével 25 fővel vágott neki az évnek, végül lemorzsolódás után 22 küzdötte végig az országos és a vidékbajnokságot is.

– Az országos Keleti-csoportban a dobogós helyezés volt a cél – mondta Fodor. – Az alapszakaszban remekül küzdöttek a gyerekek és az első helyre hajtottunk, különösen miután a legnagyobb riválist, a miskolciakat legyőztük, végül veretlenül végeztünk az élen. Ez is sokat nyomott a latba ahhoz, hogy az ifjúsági, a serdülő és gyermek csapataink együttes eredményei alapján a felsőházban folytathassuk, ahol a Tatabánya és az Ybl ellen nem sok babér termett, de minden más gárdával becsületesen felvettük a harcot, még ha kevesebb pontot is gyűjtöttünk a rájátszásban. Sokat fejlődtek fiataljaink gyorsaságban, gondolkodásban, a helyzetekre való reagálásban is.