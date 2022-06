A Békés megyei klubnál fontos fejleményként értékelték azt is, hogy az Európai Röplabda-szövetség is a reformok mellett tette le a voksát, ennek is köszönhetően megújult a MEVZA menedzsmentje. A klub a következő hetekben közli a pontos részleteket és a dátumokat a nemzetközi sorozat mérkőzései és a lebonyolítás kapcsán, de az már most biztosnak tűnik, hogy szlovén, horvát és osztrák élcsapatok mellett az izraeli és az ukrán bajnok is elindul az új kiírásban. A hazai bajnokságban, a Magyar Kupában és a Közép-európai Ligában is címvédő Vasas viszont nem indul a regionális kupában.