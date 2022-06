Tar Törökországban készült fel a versenyidényre, ami a jelek szerint jól sikerült, hiszen az áprilisi kezdés után tizenöt első helyet könyvelhetett el.

– A szokásoknak megfelelőn szinte minden hétvégén játszottam április közepétől. Több kisebb siker mellett elkönyvelhettem egy-két számomra kedves és említésre méltó eredményt is. A tizenöt első hely mellett a fiatalok között elért második, harmadik helyezések is értékesek, mert az idén hetvenéves leszek és bizony a fele vagy harmadannyi évesek ellen ez is siker. Főleg úgy, hogy élvezem a játékot és látom az arcokon a hitetlenkedést egy-egy ütésem után – számolt be a tapasztalt versenyző, aki két nagy sikert emelt ki a tavaszi sorozatból.