A sérülése után első világkupáján induló Szujó Hanna a horvát városban két szeren, ugráson és talajon kapott bizonyítási lehetőséget. Mint arról beszámoltunk, ugráson nem jutott be a fináléba.

– Nagyjából meg vagyok elégedve a világkupán mutatott teljesítményemmel – összegzett Szujó Hanna a hazai szövetség hivatalos honlapján. – Két szeren indultam, ebből a talajon reménykedtem a fináléban, ez hála Istennek össze is jött. Hatodik helyen kerültem be, a célom pedig az volt, hogy egy pontos gyakit csináljak a döntőben is. Nagyon izgultam, de szerintem mindent ki tudtam hozni magamból, amit szerettem volna.

Ezzel a tornászok eszéki világkupája befejeződött, nincs sok idő a pihenésre, ugyanis ezen a héten a szlovéniai Koperbe utaznak a versenyzők.