Az MLSZ Regionális U15 Kiemelt bajnokság rájátszásában aratott kettős győzelemmel (2–0 és 0–2), összesítésben 4–0-s gólkülönbséggel a bajnoki cím kiharcolása után szintet lépett, és a következő idényben már az U16-os korosztály első osztályú mezőnyében indulhat a Békéscsaba 1912 Előre SE csapata­.

A Gyirmóton Oláh Roland és Jass Nándor góljával 2–0-s sikert arató békéscsabai csapat a következő kerettel szerepelt a győri Alcufer stadionban: Tóth Patrik, Anda Szilárd, Avramucz Dávid, Göblyös Sándor Robin, Molnár Márkó Gábor, Dávid Kende, Oláh Roland, Nagy Máté, Vörös Barnabás, Sinka Dániel Imre, Jass Nándor. Cserék: Kovács Tamás, Tóth Dániel, Susánszky Richárd, Homoki Lóránt, Kerekes Zsombor, Szabó Bence.

– Nagyon örülök, hogy négy év munkáját sikeresen tudtuk lezárni, és sikerült osztályt váltani, hiszen feljutottunk – mondta a mérkőzést követően a klub honlapján Balog Zsolt edző. – Bízunk benne, hogy most már egy olyan színvonalas bajnokságban tudunk majd szerepelni, amit az elvégzett munka alapján mindenki teljes mértékben megérdemel! Remélem, hogy ez a csapat egyben tud maradni, és meg tudja majd mutatni, hogy a legfelsőbb osztályban is ütőképes játékerőt­ képvisel a Békéscsaba­. Ez azért is nagyon fontos játékosaimnak, hiszen remélhetőleg a jövőben még jobban tudnak majd fejlődni és még jobb labdarúgókká válhatnak. Szeretném megköszönni mindenkinek az utóbbi négy év munkáját és a segítséget, amit Gyirmóton sikerült megkoronáznunk! Elismerésem a srácoknak a vereség nélkül megszerzett bajnoki címhez és a nagyszerű teljesítményhez egyaránt!