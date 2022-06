Mozgalmas napokon van túl Sutyinszki ­István. A szarvasi lövész május végén a belgiumi Grupontban rendezett tereplövészet-Euró­pa-bajnokságon bizonyította­ képességeit. A Békés megyei versenyző beszámolója szerint a kontinenstornára az eredeti tervek szerint 2020-ban került volna sor, ám a koronavírus-járvány miatt két évvel elhalasztották. A háromnapos viadalon száznál is többen indultak el, köztük kilenc magyar versenyző.

A pályát egy kastély hatalmas parkjában építették fel, gyönyörű erdős és füves területen. A pályák csak közepesen nehezek voltak, viszont mindhárom napon küzdeni kellett a folyamatosan változó erővel és irányból fújó széllel, valamint a nagy hőingadozással, és a második napon még az esővel is – emlékezett vissza Sutyinszki István, aki technikai problémákkal, így például a lövedéke sebességével is küszködött az Eb-n:

Az utolsó napon már jó eredményt értem el, negyvenöt ponttal zártam a verseny végén. A három nap alatt százhuszonöt pontot szereztem a maximális százötvenből, ezzel a eredménnyel holtversenyben a tizenegyedik lettem. A PCP-csapatunk a csapatversenyben a második helyet szerezte meg, így csapattagként dobogóra állhattam.

Az európai szövetség a világszervezet mintájára bevezette az úgynevezett Field Target Master címet, ezt azok a versenyzők kapják, akik Európa-bajnokságon az első helyezetthez képest minimum 92,5%-ot teljesítenek – ezt az elismerést ezúttal Sutyinszki kapta.

A szarvasi versenyző a hazatérést követően a múlt hétvégén már az apróvad vadászatának stílusában űzött versenylövészet, a Hunter Field Traget (HFT) Magyar Kupa negyedik fordulójában állt rajthoz Győrben. Sutyinszki István a korábbi állomásokon egy-egy hetedik, hatodik és második helyet szerzett, így összesítésben az ötödik pozíciót foglalta el.

Bíztam benne, hogy sikerül egy dobogós helyezést elérnem Győrben, de tudtam, hogy nagyon nehéz dolgom lesz. A pálya kiválóan, kellően nehézre volt megépítve, remekül kihasználták a magas dombokat a tervezők, így sok célt kellett nagy szögben lefelé és felfelé is meglőni, amit kevés helyen lehet gyakorolni. Szerencsém volt ezeknél a céloknál, az első lövéseknél láttam, hogy hová is kell pontosan tartani, hogy dőljenek a célok, így a legtöbb ilyen célt lelőttem, viszont a többieknek eléggé meggyűlt a bajuk velük. Bár az eredményemmel nem voltam elégedett, bosszantottak a hibáim, de kiderült, hogy a többiek még többet rontottak – mondta Sutyinszki, aki 7 hibával, 93 ponttal az első helyen fejezte be a győri versenyt, és ezzel a kiváló eredménnyel összetettben feljött a harmadik helyre.

A szarvasi lövész tehát biztató eredményekkel a tarsolyában várhatja a júliusi végén a Győr-Moson-Sopron megyei Ravazdon sorra kerülő HFT-világbajnokságot, amelyen egyéniben és a magyar csapat tagjaként is megméreti magát.