A magyar válogatott az éremtáblázat nyolcadik helyén végzett 28 ország válogatottja közül, ami sokkal jobb eredmény az előző Európa-bajnokság helyezéséhez képest. A Békés megyeiek kitettek magukért, egyéniben egy aranyat nyertek, csapatban két ezüst- és öt bronzéremmel tértek haza. Mezei Nikolett, a Battonyai Barátság SE versenyzője Európa-bajnoki címet szerzett speciáltörés versenyszámban, s ezüstérmet a női speciáltörés csapatban. Nem a várt küzdelmi versenyszámban, de a sport ezért szép többek között, hogy kiszámíthatatlan.

Edzője, Rádai Roland így látta Niki és a másik battonyai válogatott, Tóth Balázs teljesítményét:

– A Porečben megrendezett viadal a meglepetések bajnoksága lett. Több kategóriában is olyan bajnokokat avattak, akikre senki sem számított. Mezei Niki küzdelem kategóriában újabb szoros meccset vívott a lengyel lánnyal, akivel már Benidormban is megküzdött. Most a lengyel versenyző kezét emelték a meccs végén a magasba. Niki első mérkőzései mindig lassabbak és elég görcsösek. Ez most rányomta a bélyegét erre a küzdelemre, az ellenfél pedig kihasználta azt a pár helyzetet, ami adódott neki, és győzött. Niki második kategóriája a speciáltechnikai törés, amiben ifjúsági korosztályban volt már helyezett. Azonban idén, felnőttkategóriában más történt. Niki önmagát felülmúlva aranyérmes lett. Új fejezet ez a harcművész sportolói karrierjében. Tóth Balázs egyéni küzdelemben egy hasonlóan fiatal norvég versenyzővel találkozott a tatamin. Nagyon kiegyenlített küzdelmet láthattunk az első menetben. A második menet elején a norvég ellenfél több tiszta találatot szerzett, és ezzel győztesen hagyhatta el a pástot.

A magyarbánhegyesi Corvin TKD csapata: Barta Dorina, Castillo-Tamás Tímea, Tamás József edző, Cseresznyés Lea, Priskin Ferenc

Felnőtt-csapatküzdelemben az angol válogatottal kellett összemérni erejét a magyar férfiaknak. Balázs egy rutinos versenyzővel került szembe, aki elég sok kontra technikát használva hozta a mérkőzést. Összességében sikeres versenynek mondható ez az Eb is. Tóth Balázs visszatért a válogatottba, immár felnőttként. Rengeteg munka van mögötte az elmúlt éveket tekintve, és még több előtte, főleg, ha a válogatottat akarja erősíteni.

A Szarvasi Taekwon-do Klub ifjúsági versenyzője, Bessenyei Domos szintén küzdelemben számított esélyesebbnek, de balszerencséjére a súlycsoport későbbi szlovén győztesével került össze kezdésként. Csapatban viszont mind erőtörésben, mind speciáltörésben bronzérmes lett. Teljesítményét az édesapa-edző Bessenyei Ferenc értékelte: – Domos első külföldi versenyén egyéni küzdelemben az első ellenfele a világ- és Európa-bajnok szlovén versenyző volt, aki több tiszta találattal most legyőzte a Szarvasi Taekwon-do klub harcosát. A bajnok a többi mérkőzésen se talált legyőzőre, így ismételten ő diadalmaskodott. A csapatversenyeken Domosék igazán kitettek magukért. A sok-sok készülés, gyakorlás, edzés meghozta az eredményét, hiszen erő és speciáltechnikai törésben ­egyaránt bronzérmet szereztek­.

Békés megyéből a legnagyobb létszámú küldöttséggel a magyarbánhegyesi ­Corvin Taekwon-do Klub érkezett Porečbe. Tamás József tanítványai között rutinos válogatottak és Eb-újoncok egyaránt megtalálhatók voltak. Mind a négy versenyző éremmel térhetett haza.

Tamás József mester így összegezte a sikeres szereplést:

– A nemzeti válogatott tagjaként a Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klub négy sportolója, Castillo-Tamás Tímea, Barta Dorina, Priskin Ferenc és az újonc Cseresznyés Lea is küzdőtérre léphetett. A legrutinosabb versenyző a -50 kg felnőtt női küzdelemben induló Castillo-Tamás Tímea mester a nyolc közé jutásért érett, taktikus küzdelemben egyhangú pontozással verte skót ellenfelét. A következő körben spanyol lánnyal küzdött, a második menetre már nem tudta technikai tudását érvényesíteni, így 3:1-re kikapott, és a 17 versenyző közül az 5. helyen végzett. Csapatversenyben viszont sikerült az éremszerzés, a felnőtt speciáltechnikai töréscsapat tagjaként állhatott a dobogó második fokára. Priskin Ferenc mester a második Eb-jén vehetett részt Porečben. Egyéni felnőtt speciáltechnikai törés a versenyszáma, amelyben most húszan szerepeltek. Öten jutottak túl 12 ponttal az első körön, köztük Feri. Széttörés következett az érmes helyek eldöntéséhez, az öt gyakorlat közül sorsolással választják ki azt, amelyet emelt magassággal be kell mutatni. A sorsolás után sajnos nem sikerült az újabb bravúr, így holtversenyben negyedik lett.