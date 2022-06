Asztalitenisz Sűrű időszakot él meg Szántosi Dávid, de akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Szarvasi Körös ASE 16 éves asztaliteniszező tehetségével dübörög a versenyszezon. A felnőtt világranglistán a 317., a korosztályos rangsorban a 33. helyen álló, a felnőtt magyar országos ranglistán a 16. pozíciót elfoglaló játékos egy spanyolországi viadal után Berlinben és Havírovban is rangos, a WTT égisze alatt megrendezett korosztályos nemzetközi versenyen állt asztalhoz és tette le a névjegyét, ráadásul a spanyol, a német- és a csehországi vetélkedés során is két korosztályban, U17-ben és U19-ben mérette meg magát.Szántosi a német fővárosban az U17-esek között a csoportkörben német (3:2-re) és svéd (3:0-ra) ellenfelet legyőzve jutott be a legjobb 32 közé, ahol indiai riválisa három játszmában múlta felül.Az U19-eseknél a csoportmeccseken ugyancsak svéd és német versenyzővel került szembe, a skandináv ellen 3:1-re diadalmaskodott, míg a hazai közönség előtt szereplő, magyar származású Mike Hollo 3:1-re felülmúlta őt. A 64 között aztán fordulatos és nagyszerű csatát vívott hongkongi ellenfelével, ám végül 3:2-re kikapott. Fest Attila tanítványa a csehországi viadalon is szépen menetelt és teljesített az idősebb korosztályban.A havírovi U19-es csoportkörben előbb meggyőző fölénnyel győzött le sima három szettben egy katari indulót, majd kiélezett küzdelemere késztette a végül 3:1-es sikert arató cseh Matyás Lebedát. A legjobb 32 közé jutásért a szlovák Samuel Palusek következett, akin három játékban lépett túl Szántosi, ám ezt követően az öt szettben nyerő svájci Mauro Scharrer megálljt parancsolt a szarvasi tehetségnek.