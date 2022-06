„Úristen, akkora ez a stadion, annyira izgulok, mindjárt elájulok.” (Timi, 8 éves).

„Ilyen közelről még soha nem láttam ennyire jó játékosokat” (Félix, 10 éves)

„Nagyon izgalmas volt, nincs már hangom.” (Csanád, 10 éves)

„Megnyertük az angolok ellen. Ez most nagyon jó!” (Áron, 10 éves).

„Pacsiztam Szoboszlai Dominikkal“ (Kincső, 13 éves)

„Nem szerettem a focit, de mától szeretem.” (Bettina, 30 éves)

„Történelmi nap, történelmi győzelem. Kiszurkolták a gyerekek.” (Róbert, 53 éves).

Ezek az őszinte szavak és mondatok jutottak először eszükbe a stadionból kifelé menet a refis gyerekeknek és kísérőiknek, miután a magyar labdarúgó válogatott 1:0-ra győzött az angol nemzeti csapat ellen az UEFA Nemzetek Ligája A divíziójában, a 3. csoport első meccsén a Puskás Arénában június 4-én.

Jutalomkönyv helyett jutalom meccs

A 2021-es világbajnoki selejtezőn történt szurkolói rendbontás miatt a magyar válogatottat zárt kapus meccsre büntették, így ezen a mérkőzésen nem lehettek szurkolók. Viszont a szabályok szerint 14 éven aluliak lehetnek a lelátókon, így a Magyar Labdarúgó Szövetség felajánlotta az általános iskoláknak, hogy a gyerekek ingyen mehetnek be a meccsre. Az orosházi iskola vezetése kapott a lehetőségen, így 50 jó tanuló, jó sportoló lány és fiú idén nem könyvjutalmat, hanem élményt kapott év végére. Mert ahogy a reklámban is mondják, az élmény megfizethetetlen.

Már az odaúton remek volt a hangulat, az igazi kaland azonban a buszról leszállva következett: a 68 ezres Puskás Aréna önmagában is uralja a teret, a stadionba belépve azonban tátva maradtak a szájak a hatalmas méretektől, és a hömpölygő, piros fehér zöldbe öltözött/festett gyerek seregtől.

Mindenki ugrált örömében

A felnőttek és a gyerekek is tippelgettek, milyen eredményt érhetnek el a magyarok az európa bajnoki ezüstérmes, egyértelműen esélyesebb angolok ellen. A legoptimistább tipp egy döntetlen volt. Aztán a csapat ránk cáfolt, bátor, jó játékkal megérdemelten győzte le ellenfelét.

A pillanat, amikor a fociról nem sokat tudó lányok, a focista fiúk, a tanító nénik, a kísérő apukák és a református lelkész egymás nyakába borulva, kiabálva, sikítva, ugrálva örül Szoboszlai Dominik góljánál, egyszerűen leírhatatlan.

Ahogy a teljes meccs „őrülete” is, amikor Gulácsi Péter minden védésénél, Orbán Willi vagy Szalai Attila kivágott labdáinál, Loïc Nego vagy Nagy Ádám kapuratöréseinél több tízezer gyerek szurkolásától volt hangos az aréna. Az őszinte öröm, lelkesedés, kitartás, vidámság átragadt a felnőttekre is a lelátón, és vélhetően a pályán küzdő játékosok is hasonlóan érezhettek.

Aki ott volt, aki személyesen átélte, annak örök emlék marad. Olyan közösségi élmény kaptak a gyerekek, amit még felnőttként is „elővehetnek” majd emlékeikből.

