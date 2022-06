Az A csoportban kilencen mutatták be gyakorlataikat. Mitykó Veronika szakításban 94 kilogrammon kezdett, majd a 98 kilogrammnál meghúzódott a jobb válla. Ezt követően 99 kilogrammal is próbálkozott, de kivitelezési hiba miatt ezt sem tudta teljesíteni, így a kezdő súlyán maradt, amivel a 9. helyen végzett. Lökésben viszont jó sorozatot produkált Bökfi János edző tanítványa a 104 kilogramm után kilökte a 108 kilogrammos súlyt is, majd az egyéni csúcsot jelentő 111 kilogrammot is teljesítette, így ebben a számban a 12. helyet szerezte meg. Összetettben egyéni csúcsát beállítva 205 kilogrammal zárt a fiatal békéscsabai súlyemelőnő, és ezzel a kilencedik helyet szerezte meg.