– Ő akkor egy éve dolgozott a PVSK-nál, csak ellenfélként ismertem, így nem az ő személye döntött. Lényegesebb szempont volt, hogy ott van egyetem, a klub pedig komoly célokat próbált meg elérni, támaszkodott a fiatalokra, és Horváth Judittól irányítóként rengeteget tanulhattam. Nagyon jókor érkeztem, mert bár a csapat korábban nyert bajnokságot, éppen bronzérmes lett, és mindenkiben dolgozott a bizonyítási vágy. Jó döntés volt, hiszen ennek köszönhettem a válogatottságot, az amerikai ösztöndíjat, rengeteg sikert és csodálatos élményt. Maga a döntés gyorsan megszületett, a pécsi vezetők eljöttek hozzánk Mezőberénybe, a szüleim megebédeltették őket, majd egymás tenyerébe csaptunk... A kosárlabda egyfajta életérzéssé vált a városban. Én azért éltem meg különlegesnek, mert azt csinálhattam, amit a legjobban szeretek. A kosárlabda nekem is az életem, és ehhez egészen egyedi hangulat társult. Akkor tapasztaltam meg először, hogy mennyi jó élményt tudtunk adni az embereknek, közösségeket generáltunk, amelyek követtek minket a meccseinkre, kölcsönösen szebbé tettük egymás életét. Ma edzőként is törekszem rá, hogy a tanítványaimnak ne csak szakmai ismereteket, hanem emberi értékeket is közvetítsek.

Iványi Dalma most visszatér Pécsre és másodedzőként folytatja a PEAC-nál.

– Nem derogál ez a feladat, mert kiváló stáb tagja lehetek, amelyben értékes munkát végezhetek. Ráadásul belülről ismerhetek meg egy új szerepkört, és ha egyszer újra vezetőedző leszek, tudni fogom, hogyan néz ki ez a világ a másodedző szemével – mondta visszatéréséről.

