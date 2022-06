A csapatot továbbra is Balogh Csaba edző irányítja majd, aki június 24-re tervezi az első közös nyári foglalkozás időpontját, a tényleges munka egy nappal később kezdődik. Az alapozást hét hétig tart, s ezalatt öt edzőmérkőzésen tesztelik a csapatot. Eddig a Szabadkígyóssal kötöttek le egy-egy találkozót, melyeket július 9-én és 16-án játszanak le.

A keretet illetően már biztos, hogy a sarkadi nevelésű Jenei Gábor hazatér Németországból és bekapcsolódik a munkába, de további fiatalok bevonásában is bíznak. A tavasszal játszó játékosok is maradnak, mi több vannak új jelentkezők is, ezért nem kizárt, hogy létrehoznak egy második számú együttest is, amely a megyei III. osztályban versenyeztetnének.