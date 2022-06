Pótlására a megoldást Keresztes Istvánban látják, ki az elmúlt években a megyei III. osztályból vezette a B osztály élmezőnyébe a Kaszaper csapatát. A Békésszentandrási Hunyadi SE jó szezont futott a megyei II./A osztályban, hiszen sikerült a legjobbak mögött az ötödik helyen zárnia. Nem is lett volna indokolt az edzőváltás, ám a magasabb osztályból érkezett megkeresés után a Szentandráson jó munkát végző Boér Zsolt elfogadta a csabacsűdiek hívását. Helyét az a Keresztes István foglalja el, aki a tél folyamán intett búcsút Kaszapernek, majd fél éves pihenő után mondott igent a szentandrásiak invitálásának. A tapasztalt 58 esztendős edző július elején meg is kezdi a munkát új csapatával és alakítja ki a pontos nyári meccsprogramot is.