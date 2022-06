A stábértekezletet és az eligazítást követően súly- és állapotfelméréssel indult csütörtöki program, majd a Fű 3-as edzőpályán teszt és átmozgató edzés következett. A csapat egyelőre 30 fős bő keretből áll, ami menet közben átalakulhat még.

Örvendetes hír, hogy a 29 esztendős, Békéscsabára Szegedről három éve érkező Farkas Márk hosszabbított, Fazekas Lórántot pedig sikerült végleg megszerezni. Jelenleg sérültek, ilyen módon a felkészülési programot még nem tudja elkezdeni Varga Szabolcs, Apró Ármin és Váradi Ádám. Új igazolásról még nincs hír, több jelölttel is folynak az egyeztetések, sőt a jövő hét folyamán 7-10 fő próbázó is érkezik a Kórház utcába.

Már ismert, és csütörtökön a klubnál is jelezték, hogy az Előrében összesen hét szezont lehúzó Király Patrik (29), és a ligakonkurens Nyíregyháza Spartacusnál már be is jelentett támadó (28) Pantovics Nikola, valamint Gránicz Patrik (27) is elköszönt a csabaiaktól.

A csapat változatlanul Brlázs Gábor irányításával kezdte meg a munkát, segítője továbbra is Balog Zsolt lesz, a második csapatot a korábbi tréner, Mészáros Márk irányítja majd.

Az első két hétben hazai környezetben készülnek a labdarúgók. Közben július 1-én az NB II-es és az NB III-as csapat egymás elleni játékkal hangol, majd július 4–9. között egy hat napig tartó mátraházi edzőtáborba vonul a gárda. A tábor utolsó napjára még egy felkészülési mérkőzést is szeretne beütemezni a stáb. A július 31-ei bajnoki rajtig tartó háromhetes időszakban újra Békéscsabán zajlik majd a munka. Július 13-án az NB I-es Debreceni VSC vendége lesz az Előre, három nappal később a Ferencváros kettes csapatánál vizitel. Július 24-én a szerbiai FK Tisza-Adorján ellen játszik hazai pályán a bő keret, amely ugyanezen a napon a friss NB III-as Körösladány MSK-val is összecsap.

A Kórház utcai stadion területén a termálvizes csőhálózat kiépítése zajlik, így jelentősebb földmunkálatok zajlanak, melyek az új épület mögötti területet érintik. A centerpályán is előre eltervezett karbantartási műveletek folynak, így jelenleg tilos a gyepre lépni, ezért a csapat kizárólag a Fű 3-as pályán, a második együttes a Békéscsaba Labdarúgó Akadémián tréningezik. A programot egy komplett sportorvosi vizsgálat, valamint dietetikai tanácsadás teszi teljessé, a szezon előtti csapatfotózást pedig július 21-re tervezik.